Во вторник, 25 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

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Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» старается оторваться от зоны вылета. Команда одержала победы над «Астон Виллой» (2:0) и «Борнмутом» (1:0). Между этими матчами было поражение от «Ливерпуля» (1:2). «Вулверхэмптон» играет довольно бескомпромиссно. Ни один из последних 7 матчей команды не завершился вничью. При этом «Вулверхэмптон» проиграл пять из последних семи матчей. Команда набрала 22 очка и в турнирной таблице АПЛ идет на 17 месте. От зоны вылета «Вулверхэмптон» оторвался на пять очков.

Фулхэм

«Фулхэм», как и «Вулверхэмптон», чередует победы с поражениями. Команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1), затем выиграла у «Ньюкасла» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:1). В предыдущем туре «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас» (0:2). «Фулхэм» забивает более 1 мяча в 5 последних выездных матчах. Команда выиграла два предыдущих поединка, проходивших на чужом поле. «Фулхэм» набрал 39 очков и в турнирной таблице занимает десятое место.

Личные встречи

В матче первого круга «Вулверхэмптон» одержал победу со счетом 4:1. «Волки» выиграли два из последних пяти очных матчей команд. Один раз победил «Фулхэм» (3:2). Еще два поединка закончились вничью (1:1 и 0:0).

«Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Вулверхэмптон» в среднем забивает по 1,33 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,5 гола за матч.

Возможные составы

«Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Буэно, Доэрти, Белльгард, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Мунеци.

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Кастань, Басси, Андерсен, Берге, Лукич, Смит-Роу, Ивоби, Траоре, Хименес.

Прогноз

«Вулверхэмптон» будет цепляться за очки в каждом поединке. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.