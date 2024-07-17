МАРКЕВИЧ: «Желаю успеха Карпатам. Спасибо всем, с кем я работал»

Опытный украинский специалист Мирон Маркевич подтвердил, что больше не является главным тренером львовских «Карпат».

«Скажу так: я отошел. Но продолжаю активный образ жизни. Делаю пробежки, по три раза в неделю играю в футбол. Если играю за ветеранов два тайма по 40 минут, то я себя очень хорошо чувствую.

Так что, если увижу, что кому-то нужен, то нет вопросов. Охотно участвую в ветеранских и выставочных матчах, получая от этого удовольствие. В субботу буду играть в матче ветеранов Карпат против наших военных.

Вообще, у меня есть чем заняться. Думаю в ближайшее время выбраться на восток, а также посетить мой любимый Харьков. А Карпатам я желаю удачи. Спасибо всем, с кем работал – и клубу, и футболистам, и тренерам, которые мне помогали. Особенно своему сыну Остапу, который мне очень помог, когда в этом была необходимость».

Мирон Маркевич возглавил «Карпаты» в июне 2023 года и вывел львовскую команду из Первой лиги в УПЛ.