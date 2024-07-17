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  4. Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 13:55 | Обновлено 17 июля 2024, 13:59
745
0

Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат

Опытный специалист подал в отставку

17 июля 2024, 13:55 | Обновлено 17 июля 2024, 13:59
745
0
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский футбольный специалист Мирон Маркевич больше не является главным тренером львовских «Карпат», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, возрастной тренер в очередной раз попросил отставку, и на этот раз президент «львов» ее принял.

Отмечается, что причиной такого решения стало давление на Маркевича изнутри клуба, а именно недокомплектация команды и приезд нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду U-19.

Ранее сообщалось, что именно Владислав Лупашко возглавит главную команду «Карпат» в случае отставки Мирона Маркевича.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Игорь Бурбас Владислав Лупашко Карпаты Львов U-19
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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