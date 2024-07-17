Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат

Легендарный украинский футбольный специалист Мирон Маркевич больше не является главным тренером львовских «Карпат», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, возрастной тренер в очередной раз попросил отставку, и на этот раз президент «львов» ее принял.

Отмечается, что причиной такого решения стало давление на Маркевича изнутри клуба, а именно недокомплектация команды и приезд нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду U-19.

Ранее сообщалось, что именно Владислав Лупашко возглавит главную команду «Карпат» в случае отставки Мирона Маркевича.