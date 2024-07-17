Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Опытный специалист подал в отставку
Легендарный украинский футбольный специалист Мирон Маркевич больше не является главным тренером львовских «Карпат», сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, возрастной тренер в очередной раз попросил отставку, и на этот раз президент «львов» ее принял.
Отмечается, что причиной такого решения стало давление на Маркевича изнутри клуба, а именно недокомплектация команды и приезд нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду U-19.
Ранее сообщалось, что именно Владислав Лупашко возглавит главную команду «Карпат» в случае отставки Мирона Маркевича.
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