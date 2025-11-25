Связано с Лупашко? Гендиректор Карпат больше не посещает матчи команды

Как стало известно Sport.ua, генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол пропустил уже три домашних матча «зелено-белых» подряд, хотя и был замечен на поединке 13-го тура УПЛ «Рух» – «Кудровка».

Похоже, Русол разочаровался в возможностях Владислава Лупашко, которого в свое время пригласил возглавить молодежный состав «Карпат», а затем и основной вместо Мирона Маркевича, или не хочет встречаться с требовательными болельщиками, которые недовольны отсутствием стабильности в выступлениях львовской команды.

По имеющейся информации, руководство «Карпат» находится в активном поиске нового главного тренера, однако еще не определилось, кто будет возглавлять «зелено-белых» во второй части чемпионата.

Подопечные Владислава Лупашко набрали 18 очков и занимают девятое место в УПЛ. В 14-м туре сыграют с «Вересом» в Ровно (29 ноября).

