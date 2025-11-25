Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 ноября 2025, 13:31
Связано с Лупашко? Гендиректор Карпат больше не посещает матчи команды

Похоже, главный тренер львовского клуба разочаровал Андрея Русола

ФК Карпаты Львов. Андрей Русол

Как стало известно Sport.ua, генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол пропустил уже три домашних матча «зелено-белых» подряд, хотя и был замечен на поединке 13-го тура УПЛ «Рух» – «Кудровка».

Похоже, Русол разочаровался в возможностях Владислава Лупашко, которого в свое время пригласил возглавить молодежный состав «Карпат», а затем и основной вместо Мирона Маркевича, или не хочет встречаться с требовательными болельщиками, которые недовольны отсутствием стабильности в выступлениях львовской команды.

По имеющейся информации, руководство «Карпат» находится в активном поиске нового главного тренера, однако еще не определилось, кто будет возглавлять «зелено-белых» во второй части чемпионата.

Подопечные Владислава Лупашко набрали 18 очков и занимают девятое место в УПЛ. В 14-м туре сыграют с «Вересом» в Ровно (29 ноября).

Ранее экс-арбитр ФИФА оценил отмену пенальти в игре «Карпат» и «Металлиста 1925».

