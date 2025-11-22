Экс-арбитр ФИФА оценил отмену пенальти в игре Карпат и Металлиста 1925

В одном из центральных матчей 13-го тура УПЛ «Карпаты» – «Металлист 1925» (1:2) в компенсированное время при счете в пользу гостей арбитр Николай Балакин сначала назначил пенальти в ворота харьковчан, а затем отменил свое решение.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери в этом игровом эпизоде.

«Я не могу утверждать, что в этом моменте арбитр Балакин занимал не правильную позицию и поэтому не заметил, что мяч попал харьковчанину Калюжному в грудь, а не в руку. Все было в динамике и рефери, видимо, поспешил с назначением пенальти. Но вовремя вмешался арбитр VAR Омельченко и после просмотра видеоповтора Балакин отменил свое решение и справедливость все-таки возобладала: Калюжный правила не нарушал».