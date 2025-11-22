Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА оценил отмену пенальти в игре Карпат и Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 16:58 |
1587
0

Экс-арбитр ФИФА оценил отмену пенальти в игре Карпат и Металлиста 1925

Балакин сумел избежать ошибки

22 ноября 2025, 16:58 |
1587
0
Экс-арбитр ФИФА оценил отмену пенальти в игре Карпат и Металлиста 1925
Мирослав Ступар

В одном из центральных матчей 13-го тура УПЛ «Карпаты» – «Металлист 1925» (1:2) в компенсированное время при счете в пользу гостей арбитр Николай Балакин сначала назначил пенальти в ворота харьковчан, а затем отменил свое решение.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери в этом игровом эпизоде.

«Я не могу утверждать, что в этом моменте арбитр Балакин занимал не правильную позицию и поэтому не заметил, что мяч попал харьковчанину Калюжному в грудь, а не в руку. Все было в динамике и рефери, видимо, поспешил с назначением пенальти. Но вовремя вмешался арбитр VAR Омельченко и после просмотра видеоповтора Балакин отменил свое решение и справедливость все-таки возобладала: Калюжный правила не нарушал».

По теме:
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»
Костышин рассказал, за счет чего Колос шокировал Динамо
Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице
Николай Балакин инсайд судейство судьи (арбитры) Мирослав Ступар пенальти чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Карпаты - Металлист 1925
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Футбол | 21 ноября 2025, 19:01 10
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ

Стефан Петтерссон сообщил УАФ о возможности проведения поединка в Швеции

Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Футбол | 21 ноября 2025, 19:59 25
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией

Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова

Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Футбол | 22.11.2025, 16:48
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22.11.2025, 06:22
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 16:00
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 4
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 3
Война
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем