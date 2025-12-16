Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шесть футболистов могут покинуть Карпаты во время трансферного окна
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 15:41 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:44
257
0

Шесть футболистов могут покинуть Карпаты во время трансферного окна

Во Львове не рассчитывают на Паласио, Полегенько, Клименко, Невеса, Танду и Витора

ФК Карпаты Львов

Шесть игроков могут покинуть львовские «Карпаты» во время зимнего трансферного окна, однако окончательное решение будет зависить от нового тренера. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

Ожидается, что нынешний наставник Владислав Лупашко будет уволен с должности, а его место займет испанский специалист. По предварительной информации, в «Карпатах» не рассчитывают на:

  • левого защитника Диего Паласиоса (5 матчей)
  • правого защитника Павла Полегенько (12 матчей)
  • опорного полузащитника Патрисио Танду (14 матчей, 1 гол, 1 ассист)
  • центрального полузащитника Владислава Клименко (10 матчей, 1 гол)
  • левого вингера Пауло Витора (17 матчей, 2 гола, 1 ассист)
  • форварда Игора Невеса (15 матчей, 2 гола, 1 ассист)

В нынешнем сезоне львовский клуб набрал 19 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. На данный момент подопечные Владислава Лупашко имеют серию из четырех матчей без побед – две ничьих и два поражения.

Карпаты Львов Диего Паласиос Павел Полегенько Патрисио Танда Владислав Клименко (футболист) Пауло Витор Игор Невес Владислав Лупашко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Вацко Live
