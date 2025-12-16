Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты возглавит испанский специалист. Лупашко покинет львовский клуб
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 11:37 | Обновлено 16 декабря 2025, 12:06
Карпаты возглавит испанский специалист. Лупашко покинет львовский клуб

Клуб Украинской Премьер-лиги планирует изменения на должности главного тренера

ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко покинет свою должность – об этом сообщил известный украинский журналист Виктор Вацко.

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет договоренность с неназванным испанским специалистом, хотя рассматривал варианты в Украине – Дмитрия Михайленко и Виталия Пономарева.

«Карпаты готовят смену главного тренера. Я скажу более четко – сейчас этот вопрос решен на 90%. У львовского клуба уже есть договоренность с новым тренером. Это не украинец, а испанец.

Я не знаю его фамилии, это не топовый испанский специалист», – сообщил Вацко.

Лупашко возглавил «Карпаты» летом 2024 года и провел во главе команды 48 матчей: 17 побед, 14 ничьих и 17 поражений. В нынешнем сезоне львовский клуб набрал 19 баллов и разместился на девятой позиции.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Владислав Лупашко Виктор Вацко отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Вацко Live
