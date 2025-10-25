Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Какое дерби без драки? Карпаты и Рух подрались в конце матча УПЛ
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 17:39 |
Лупашко спровоцировал драку

ФК Карпаты.

В субботу, 25 октября, львовские Карпаты и Рух сыграли львовское дерби. Матч прошел в рамках 10 тура Украинской Премьер-лиги.

Сам матч закончился сухой ничьей, но горячо было уже на поле в дополнительное время. После борьбы за мяч между Богданом Слюбиком легионером Жаном Педрозу началась настоящая потасовка. Владислав Лупашко на повышенных тонах побеседовал со Слюбиком, а «львы» начали защищать своего тренера.

Главный арбитр показал футболистов только двумя желтыми карточками. Наказание получили Ростислав Лях и Жан Педрозу, наиболее активные в разборках.

В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 турнирных пунктов после десяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 7 баллами.

По теме:
Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Стали известны стартовые составы Оболони и Полесья на матч УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Мала куча дайте ще, поки юшка потече.
Ответить
0
adidas777
"Дербі" розпочалося на 91 хвилині.Дуже дивне "дербі"...
Ответить
0
