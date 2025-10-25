Какое дерби без драки? Карпаты и Рух подрались в конце матча УПЛ
Лупашко спровоцировал драку
В субботу, 25 октября, львовские Карпаты и Рух сыграли львовское дерби. Матч прошел в рамках 10 тура Украинской Премьер-лиги.
Сам матч закончился сухой ничьей, но горячо было уже на поле в дополнительное время. После борьбы за мяч между Богданом Слюбиком легионером Жаном Педрозу началась настоящая потасовка. Владислав Лупашко на повышенных тонах побеседовал со Слюбиком, а «львы» начали защищать своего тренера.
Главный арбитр показал футболистов только двумя желтыми карточками. Наказание получили Ростислав Лях и Жан Педрозу, наиболее активные в разборках.
В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 турнирных пунктов после десяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 7 баллами.
