Тренер Эспаньола недоволен назначением арбитра на дерби с Барселоной

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес дал пресс-конференцию накануне дерби с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги.

– Мы сосредоточены на спортивной стороне, нас не волнуют другие вещи. Мы сконцентрированы на футболе, ведь именно он определит результат. Это будет сложный матч, и мы очень мотивированы показать себя и отдать все, как делаем каждую неделю. Это матч с особой сопернической атмосферой. Победа завтра была бы бонусом для самооценки и морального состояния. Хотим продолжать расти, а серия побед всегда полезна.

– Судья, каталонец Гарсия Вердура…

– Он должен был быть вне этого, но я считаю это ошибкой. Дальше это не имеет большого смысла – лишь желание создать спор там, где это не нужно. Как я могу ошибаться в выборе состава, так и Комитет принимает решения и может ошибаться. Нельзя выставлять грудь вперед, а потом чтобы это обернулось против нас. Я считаю ошибкой, что судья каталонец, этого можно было избежать. Надеюсь, давление, которое этот парень почувствует завтра во время судейства, не сыграет против него.

Это не нужно. Матч создает давление на судью, потому что что бы он ни делал, критика будет на него. В обычном матче на него уже смотрят прискіпливо – представьте завтра. Представьте, если «Эспаньол» выиграет… лучше уехать из Каталонии.

– Болельщики.

– Мне повезло – с момента моего прихода 95% матчей болельщики были полностью с командой. Не могу жаловаться. Они точно будут активно поддерживать. Люди идентифицируют себя с командой и видят то, что им нравится. Мы должны давать от себя, с правильным поведением, то, что хотят фанаты. Мы ответственны за то, чтобы болельщики оставались вовлеченными.

– Воспитанники академии.

– Многие игроки клуба играют каждую неделю. Невозможно, чтобы процент был высоким – около 50% каждую неделю, и это вызывает гордость. Пол Лозано и Пуадо ничего не получили даром в первой команде. Нужно заслужить место в основе. Никто не должен дарить тебе это только за то, что ты воспитанник. Те, кто здесь, заслужили это и знают, как тяжело этого достичь. Я очень доволен и горжусь этим.

– Травмы и наличие игроков.

– Если не будет неожиданностей, единственное отсутствие – Пикель, который на сборной. Пуадо и Терратс, если тренировка пройдет нормально, могут быть в заявке.

– Враждебная атмосфера на стадионе.

– Что касается поля, я не совсем понимаю, потому что будто люди приходят, а мы их бьем каждую неделю. Я тренирую больше года и еще никому не навредил. Не понимаю все эти истории о том, что произойдет на поле – ничего не произойдет. Люди осознают, что на кону, и их поведение отличное. Я не сильно на этом концентрируюсь. На поле меня волнует только показать высокий уровень. «Барселона» играет очень быстро, с большим разнообразием. Нужно хорошо обороняться и атаковать, иначе не нанесешь ущерба. Мы готовы показать максимум.

– Амбиции выиграть у «Барселоны».

– Это не только про «Барселону», мы выходим с убеждением, что можем выиграть у любого соперника. Команда очень верит в себя. Мы можем победить кого угодно. Соперник сложный, но мы можем его преодолеть. Мы изменили менталитет. Этот состав имеет амбиции выигрывать каждый матч – и мы работаем над этим с начала сезона. Мы большая команда и большой клуб, и мы в это очень уверены. Хотим, чтобы «Эспаньол» был там, где ему положено.

– Сообщение для фанатов.

– Болельщики будут активно поддерживать, конечно. Мы не придем на матч с букетом роз. Это здравый смысл. Как когда мы идем на Камп Ноу, нам поют про Сегунду – ничего страшного. Все ждут, что «Эспаньол» ошибется, чтобы вмешаться. Уроков поведения не будет. Вспомните Луиса Фиго… никто не в праве давать уроки. Болельщики «Эспаньола» будут вести себя достойно, и матч будет просто футболом.

– Жоан Гарсия.

– Мне все равно, меня это не волнует. Главное – побеждать. Тема Жоана Гарсии меня абсолютно не интересует.

– Отказ от комментариев и сетки за воротами.

– Меня не спрашивали. Думаю, так же, как и раньше – на все делается чрезмерный шум. Кто-то ждет, чтобы произошло что-то, что навредит «Эспаньолу». Для меня это не имеет смысла. Я отдаю предпочтение спортивным аспектам. Я не буду комментировать Жоана Гарсию или что-либо еще. Хочу сосредоточиться на спорте.

– Победа над «Барселоной».

– Жду матч с нетерпением. Мне нравится футбол. Завтра будет очень красивое дерби. Мы хотим победить «Барселону», они тоже. Это спортивное соперничество замечательное, и самое забавное, что у меня много друзей в «Барселоне», и мы шутим. Это самое приятное, и дальше дело не пойдет. Мы хотим победить их так же, как они нас.