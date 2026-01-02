Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Эспаньола недоволен назначением арбитра на дерби с Барселоной
Испания
02 января 2026, 17:12 | Обновлено 02 января 2026, 17:13
205
0

Тренер Эспаньола недоволен назначением арбитра на дерби с Барселоной

Мануэль Гонсалес пообщался со СМИ перед матчем 18-го тура Ла Лиги

02 января 2026, 17:12 | Обновлено 02 января 2026, 17:13
205
0
Тренер Эспаньола недоволен назначением арбитра на дерби с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес дал пресс-конференцию накануне дерби с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги.

– Мы сосредоточены на спортивной стороне, нас не волнуют другие вещи. Мы сконцентрированы на футболе, ведь именно он определит результат. Это будет сложный матч, и мы очень мотивированы показать себя и отдать все, как делаем каждую неделю. Это матч с особой сопернической атмосферой. Победа завтра была бы бонусом для самооценки и морального состояния. Хотим продолжать расти, а серия побед всегда полезна.

– Судья, каталонец Гарсия Вердура…

– Он должен был быть вне этого, но я считаю это ошибкой. Дальше это не имеет большого смысла – лишь желание создать спор там, где это не нужно. Как я могу ошибаться в выборе состава, так и Комитет принимает решения и может ошибаться. Нельзя выставлять грудь вперед, а потом чтобы это обернулось против нас. Я считаю ошибкой, что судья каталонец, этого можно было избежать. Надеюсь, давление, которое этот парень почувствует завтра во время судейства, не сыграет против него.

Это не нужно. Матч создает давление на судью, потому что что бы он ни делал, критика будет на него. В обычном матче на него уже смотрят прискіпливо – представьте завтра. Представьте, если «Эспаньол» выиграет… лучше уехать из Каталонии.

– Болельщики.

– Мне повезло – с момента моего прихода 95% матчей болельщики были полностью с командой. Не могу жаловаться. Они точно будут активно поддерживать. Люди идентифицируют себя с командой и видят то, что им нравится. Мы должны давать от себя, с правильным поведением, то, что хотят фанаты. Мы ответственны за то, чтобы болельщики оставались вовлеченными.

– Воспитанники академии.

– Многие игроки клуба играют каждую неделю. Невозможно, чтобы процент был высоким – около 50% каждую неделю, и это вызывает гордость. Пол Лозано и Пуадо ничего не получили даром в первой команде. Нужно заслужить место в основе. Никто не должен дарить тебе это только за то, что ты воспитанник. Те, кто здесь, заслужили это и знают, как тяжело этого достичь. Я очень доволен и горжусь этим.

– Травмы и наличие игроков.

– Если не будет неожиданностей, единственное отсутствие – Пикель, который на сборной. Пуадо и Терратс, если тренировка пройдет нормально, могут быть в заявке.

– Враждебная атмосфера на стадионе.

– Что касается поля, я не совсем понимаю, потому что будто люди приходят, а мы их бьем каждую неделю. Я тренирую больше года и еще никому не навредил. Не понимаю все эти истории о том, что произойдет на поле – ничего не произойдет. Люди осознают, что на кону, и их поведение отличное. Я не сильно на этом концентрируюсь. На поле меня волнует только показать высокий уровень. «Барселона» играет очень быстро, с большим разнообразием. Нужно хорошо обороняться и атаковать, иначе не нанесешь ущерба. Мы готовы показать максимум.

– Амбиции выиграть у «Барселоны».

– Это не только про «Барселону», мы выходим с убеждением, что можем выиграть у любого соперника. Команда очень верит в себя. Мы можем победить кого угодно. Соперник сложный, но мы можем его преодолеть. Мы изменили менталитет. Этот состав имеет амбиции выигрывать каждый матч – и мы работаем над этим с начала сезона. Мы большая команда и большой клуб, и мы в это очень уверены. Хотим, чтобы «Эспаньол» был там, где ему положено.

– Сообщение для фанатов.

– Болельщики будут активно поддерживать, конечно. Мы не придем на матч с букетом роз. Это здравый смысл. Как когда мы идем на Камп Ноу, нам поют про Сегунду – ничего страшного. Все ждут, что «Эспаньол» ошибется, чтобы вмешаться. Уроков поведения не будет. Вспомните Луиса Фиго… никто не в праве давать уроки. Болельщики «Эспаньола» будут вести себя достойно, и матч будет просто футболом.

– Жоан Гарсия.

– Мне все равно, меня это не волнует. Главное – побеждать. Тема Жоана Гарсии меня абсолютно не интересует.

– Отказ от комментариев и сетки за воротами.

– Меня не спрашивали. Думаю, так же, как и раньше – на все делается чрезмерный шум. Кто-то ждет, чтобы произошло что-то, что навредит «Эспаньолу». Для меня это не имеет смысла. Я отдаю предпочтение спортивным аспектам. Я не буду комментировать Жоана Гарсию или что-либо еще. Хочу сосредоточиться на спорте.

– Победа над «Барселоной».

– Жду матч с нетерпением. Мне нравится футбол. Завтра будет очень красивое дерби. Мы хотим победить «Барселону», они тоже. Это спортивное соперничество замечательное, и самое забавное, что у меня много друзей в «Барселоне», и мы шутим. Это самое приятное, и дальше дело не пойдет. Мы хотим победить их так же, как они нас.

По теме:
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол принимает максимальные меры безопасности перед дерби с Барселоной
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик арендовал у клуба АПЛ бывшего защитника Барселоны
Эспаньол Эспаньол - Барселона Барселона Ла Лига чемпионат Исландии по футболу
Иван Чирко Источник: AS
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02 января 2026, 11:15 3
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому

2 января легенде клуба исполнился 51 год

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Футбол | 02 января 2026, 17:31 1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки

Себастьян Кастильо стал игроком «Металлиста 1925»

Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Футбол | 02.01.2026, 08:04
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Футбол | 02.01.2026, 14:20
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Бокс | 02.01.2026, 03:32
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 6
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 4
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем