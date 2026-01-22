Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Лига чемпионов
22 января 2026, 21:41
Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича

Форвард «Баварии» оформил дубль в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Юниона»

Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились мюнхенская «Бавария» и бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз». Немецкий клуб одолел соперника со счетом 2:0.

Главным героем противостояния стал форвард сборной Англии Гарри Кейн, который оформил дубль и довел количество забитых мячей в Лиге чемпионов до 47.

Один гол отделяет 32-летнего футболиста от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, именитого шведа Златана Ибрагимовича и вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которые имеют в активе по 48 голов.

Если в нынешнем сезоне Кейн забьет четыре раза, то сможет обойти легендарного француза Тьерри Анри и поднятся на десятую позицию.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов (без учета квалификации)

  1. Криштиану Роналду – 140 голов
  2. Лионель Месси – 129
  3. Роберт Левандовски – 106
  4. Карим Бензема – 90
  5. Рауль — 71
  6. Килиан Мбаппе — 66
  7. Томас Мюллер – 57
  8. Руд ван Нистельрой – 56
  9. Эрлинг Холанд – 55
  10. Тьерри Анри – 50
  11. Андрей Шевченко – 48
  12. Златан Ибрагимович – 48
  13. Мохаммед Салах — 48
  14. Гарри Кейн – 47
  15. Филиппо Индзаги – 46
Лига чемпионов Бавария Юнион Сент-Жилуаз Гарри Кейн Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Мохамед Салах Тьерри Анри лучший бомбардир рейтинг
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
