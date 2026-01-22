Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича

В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились мюнхенская «Бавария» и бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз». Немецкий клуб одолел соперника со счетом 2:0.

Главным героем противостояния стал форвард сборной Англии Гарри Кейн, который оформил дубль и довел количество забитых мячей в Лиге чемпионов до 47.

Один гол отделяет 32-летнего футболиста от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, именитого шведа Златана Ибрагимовича и вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которые имеют в активе по 48 голов.

Если в нынешнем сезоне Кейн забьет четыре раза, то сможет обойти легендарного француза Тьерри Анри и поднятся на десятую позицию.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов (без учета квалификации)

Криштиану Роналду – 140 голов Лионель Месси – 129 Роберт Левандовски – 106 Карим Бензема – 90 Рауль — 71 Килиан Мбаппе — 66 Томас Мюллер – 57 Руд ван Нистельрой – 56 Эрлинг Холанд – 55 Тьерри Анри – 50 Андрей Шевченко – 48 Златан Ибрагимович – 48 Мохаммед Салах — 48 Гарри Кейн – 47 Филиппо Индзаги – 46