Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Форвард «Баварии» оформил дубль в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Юниона»
В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились мюнхенская «Бавария» и бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз». Немецкий клуб одолел соперника со счетом 2:0.
Главным героем противостояния стал форвард сборной Англии Гарри Кейн, который оформил дубль и довел количество забитых мячей в Лиге чемпионов до 47.
Один гол отделяет 32-летнего футболиста от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, именитого шведа Златана Ибрагимовича и вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которые имеют в активе по 48 голов.
Если в нынешнем сезоне Кейн забьет четыре раза, то сможет обойти легендарного француза Тьерри Анри и поднятся на десятую позицию.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов (без учета квалификации)
- Криштиану Роналду – 140 голов
- Лионель Месси – 129
- Роберт Левандовски – 106
- Карим Бензема – 90
- Рауль — 71
- Килиан Мбаппе — 66
- Томас Мюллер – 57
- Руд ван Нистельрой – 56
- Эрлинг Холанд – 55
- Тьерри Анри – 50
- Андрей Шевченко – 48
- Златан Ибрагимович – 48
- Мохаммед Салах — 48
- Гарри Кейн – 47
- Филиппо Индзаги – 46
