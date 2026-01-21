Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Незабитый пенальти Кейна и красная. Бавария обыграла Юнион

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

В среду, 21 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и бельгийским «Юнионом».

Игра состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Дубль в матче оформил английский нападающий Гарри Кейн, хотя у него были шансы и на хет-трик – при счете 2:0 на 81-й минуте англичанину не удалось реализовать второй пенальти в матче.

На 63-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Ким Мин Дже.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января
Бавария – Юнион – 2:0
Голы: Кейн, 52, 55 (пен.)
Незабитый пенальти: Кейн, 81 (Бавария)
Удаление: Ким Мин Дже, 63 (Бавария)

Сообщить об ошибке

Комментарии 1
