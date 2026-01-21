Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 21 января проходят матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 заключительных поединков тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Многолетний лидер Челси Давид Луис возвращается на Стемфорд Бридж с кипрской командой Пафос.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января 2026

21.01. 19:45 Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания)

21.01. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт (Германия)

21.01. 22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик (Испания)

21.01. 22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

21.01. 22:00 Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия)

21.01. 22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

21.01. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания)

21.01. 22:00 Челси (Англия) – Пафос (Кипр)

21.01. 22:00 Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

21.01. 19:45 Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания)

21.01. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт (Германия)

21.01. 22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик (Испания)

21.01. 22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

21.01. 22:00 Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия)

21.01. 22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

21.01. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания)

21.01. 22:00 Челси (Англия) – Пафос (Кипр)

21.01. 22:00 Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)