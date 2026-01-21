Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 21 января проходят матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Вечером 21 января проходят матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 заключительных поединков тура.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).
Многолетний лидер Челси Давид Луис возвращается на Стемфорд Бридж с кипрской командой Пафос.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
7-й тур. 21 января 2026
- 21.01. 19:45 Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания)
- 21.01. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт (Германия)
- 21.01. 22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик (Испания)
- 21.01. 22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
- 21.01. 22:00 Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия)
- 21.01. 22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
- 21.01. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания)
- 21.01. 22:00 Челси (Англия) – Пафос (Кипр)
- 21.01. 22:00 Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
