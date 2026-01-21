Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.01.2026 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 15:57 | Обновлено 21 января 2026, 16:00
102
0

Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 21 января проходят матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

21 января 2026, 15:57 | Обновлено 21 января 2026, 16:00
102
0
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА. Давид Луис возвращается на арену Челси с Пафосом

Вечером 21 января проходят матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 заключительных поединков тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Многолетний лидер Челси Давид Луис возвращается на Стемфорд Бридж с кипрской командой Пафос.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января 2026

  • 21.01. 19:45 Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания)
  • 21.01. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт (Германия)
  • 21.01. 22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик (Испания)
  • 21.01. 22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
  • 21.01. 22:00 Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия)
  • 21.01. 22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
  • 21.01. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания)
  • 21.01. 22:00 Челси (Англия) – Пафос (Кипр)
  • 21.01. 22:00 Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

21.01. 19:45 Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания)

21.01. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт (Германия)

21.01. 22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик (Испания)

21.01. 22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

21.01. 22:00 Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия)

21.01. 22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

21.01. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания)

21.01. 22:00 Челси (Англия) – Пафос (Кипр)

21.01. 22:00 Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)

По теме:
Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Мичел дал оценку звездному новичку Жироны
Лига чемпионов смотреть онлайн Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Ньюкасл Марсель Бенфика Аталанта Карабах Агдам Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Бавария Славия Прага Айнтрахт Франкфурт Алексей Кащук выбор редакции Пафос Челси ПСВ Анатолий Трубин Георгий Судаков Юнион Сент-Жилуаз Ювентус - Бенфика Давид Луис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20 января 2026, 14:40 0
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере

Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша

Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Футбол | 21 января 2026, 08:33 4
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»

Бывший игрок киевского клуба оценил трансфер Владислава Бленуце и перспективы легионера

Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Теннис | 21.01.2026, 03:30
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Футбол | 21.01.2026, 13:22
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Гарри Кейн определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Футбол | 20.01.2026, 19:23
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 7
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем