Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.01.2026 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:20 | Обновлено 20 января 2026, 23:29
Ньюкасл – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 января в 22:00 по Киеву

ФК Ньюкасл

В среду, 21 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «ПСВ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ньюкасл

Не слишком уверенную игру демонстрируют сороки в текущем сезоне. Тем не менее, после 22-х туров Премьер-лиги на балансе команды есть 33 очка, позволяющих занимать 8-е место турнирной таблицы. И от 4-го, и от 12-го места коллектив отделяет 3 балла. В Кубке английской лиги Ньюкасл дошел до полуфинала (где в первом матче проиграл 0:2 Манчестер Сити), а в Кубке Англии квалифицировался до 1/16.

За 6 туров Лиги чемпионов «сорокам» удалось набрать 10 очков, благодаря которым они сейчас находятся на 12 месте турнирной таблицы. Расстояние от требуемого топ-8 составляет 2 пункта.

ПСВ

Гораздо лучшие результаты демонстрируют нидерландцы. После 19 туров Эредивиз клуб имеет на балансе 52 зачетных пункта, которые позволяют ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего конкурента, «Фейернорда», составляет уже 16 очков. В кубке страны клуб дошел уже до четвертьфинала, где будет противостоять «Херенвену».

После 6 раундов Лиги чемпионов нидерландцы имеют на балансе 8 очков. Такие результаты позволяют «ПСВ» занимать 21-ю строчку общей таблицы соревнований, однако отрыв от 25-й позиции, которая не позволит сыграть в плей-офф, составляет всего 1 балл.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2004 году в рамках четвертьфинала Кубка УЕФА. Тогда с общим счетом 3:2 прошел «Ньюкасл».

Интересные факты

  • «Ньюкасл» проиграл лишь в 1 из 14 предыдущих домашних поединков.
  • Победная серия «ПСВ» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «ПСВ» забил 59 голов в текущем сезоне Эредивизе – лучший результат среди всех.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.47 для Ньюкасла и 5.96 для ПСВ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
21 января 2026 -
22:00
ПСВ Эйндховен
Тотал больше 3 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
