Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Ньюкасл из Англии обыграл ПСВ из Нидерландов со счето 3:0.

У победителей голы забили: Йоан Висса, Энтони Гордон, Харви Барнс.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января 2026

22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0

Голы: Висса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65

Видео голов и обзор матча