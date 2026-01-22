21.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
11
0
Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Ньюкасл из Англии обыграл ПСВ из Нидерландов со счето 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У победителей голы забили: Йоан Висса, Энтони Гордон, Харви Барнс.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
7-й тур. 21 января 2026
22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0
Голы: Висса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Йоан Висса.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Ньюкасл), асcист Жоэлинтон.
