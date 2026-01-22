Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2026, 06:19 | Обновлено 22 января 2026, 06:39
11
0

Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2026, 06:19 | Обновлено 22 января 2026, 06:39
11
0
Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Ньюкасл из Англии обыграл ПСВ из Нидерландов со счето 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили: Йоан Висса, Энтони Гордон, Харви Барнс.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января 2026

22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0

Голы: Висса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Йоан Висса.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Ньюкасл), асcист Жоэлинтон.
По теме:
Компани поделился впечатлениями после непростой победы Баварии в ЛЧ
Бавария – Сент-Жилуаз – 2:0. Кейн: дубль и не забил пенальти. Видео голов
Джеррард раскритиковал Слота после матча Лиги чемпионов
Ньюкасл ПСВ Лига чемпионов Харви Барнс Йоан Висса видео голов и обзор Энтони Гордон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Футбол | 22 января 2026, 03:32 0
Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение

Арсений Батагов может перейти в АПЛ

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 06:23 0
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли напрямую в 1/8 финала

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21.01.2026, 10:17
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Футбол | 21.01.2026, 20:50
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 9
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем