Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ
Английский клуб продолжает борьбу за топ-8
В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и ПСВ.
Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:0.
Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте, когда Висса с близкого расстояния пробил мимо Коваржа.
На 30-й минуте Гордон и Висса осуществили прессинг на защитника, после чего первый отправил мяч в пустые ворота.
До разгромного на 65-й минуте счет довел Барнс, который принял мяч перед штрафной, обыграл защитника и переиграл Коваржа ударом с острого угла.
Благодаря этой победе «Ньюкасл» имеет 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а ПСВ с восемью баллами занимает 22-е место.
Лига чемпионов. Основной раунд. 7-й тур, 21 января
Ньюкасл – ПСВ – 3:0
Голы: Висса, 8; Гордон, 30; Барнс, 65
