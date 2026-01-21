Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 23:59 | Обновлено 22 января 2026, 00:10
42
0

Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ

Английский клуб продолжает борьбу за топ-8

21 января 2026, 23:59 | Обновлено 22 января 2026, 00:10
42
0
Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и ПСВ.

Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте, когда Висса с близкого расстояния пробил мимо Коваржа.

На 30-й минуте Гордон и Висса осуществили прессинг на защитника, после чего первый отправил мяч в пустые ворота.

До разгромного на 65-й минуте счет довел Барнс, который принял мяч перед штрафной, обыграл защитника и переиграл Коваржа ударом с острого угла.

Благодаря этой победе «Ньюкасл» имеет 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а ПСВ с восемью баллами занимает 22-е место.

Лига чемпионов. Основной раунд. 7-й тур, 21 января

Ньюкасл ПСВ 3:0

Голы: Висса, 8; Гордон, 30; Барнс, 65

По теме:
Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси
Дубль Фермина, автогол Левандовски, шедевр Ольмо. Барселона дожала Славию
Незабитый пенальти Кейна и красная. Бавария обыграла Юнион
Ньюкасл ПСВ Лига чемпионов Аарон Гордон Йоан Висса Харви Барнс
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21 января 2026, 02:58 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Футбол | 21 января 2026, 09:53 2
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»

Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»

Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны
Футбол | 22.01.2026, 00:06
Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны
Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Бокс | 21.01.2026, 07:49
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Футбол | 21.01.2026, 21:42
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем