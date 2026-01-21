Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ

В среду, 21 января, состоялся матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и ПСВ.

Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте, когда Висса с близкого расстояния пробил мимо Коваржа.

На 30-й минуте Гордон и Висса осуществили прессинг на защитника, после чего первый отправил мяч в пустые ворота.

До разгромного на 65-й минуте счет довел Барнс, который принял мяч перед штрафной, обыграл защитника и переиграл Коваржа ударом с острого угла.

Благодаря этой победе «Ньюкасл» имеет 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а ПСВ с восемью баллами занимает 22-е место.

Лига чемпионов. Основной раунд. 7-й тур, 21 января

Ньюкасл – ПСВ – 3:0

Голы: Висса, 8; Гордон, 30; Барнс, 65