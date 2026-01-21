Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бавария
21.01.2026 22:00 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
21 января 2026, 05:12 | Обновлено 21 января 2026, 05:13
Поединок состоится 21 янаваря и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 января на Альянц-Арене пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бавария встретится с Юнион Сент-Жилуаз. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда - безусловный флагман немецкого футбола... Который в позапрошлом сезоне остался вообще без трофеев. Впрочем, летом 2024-го года главным тренером тут неожиданно стал Компани - после вылета из АПЛ с Бернли! И добился в следующем сезоне выполнения главной задачи, вернув серебряную салатницу. Ну, а сейчас, выиграв для начала Суперкубок, в Бундеслиге Кейн и компания только дважды теряли очки, через ничьи, уже набрав 50 баллов.

В Лиге чемпионов одно поражение все же было - причем там уступили удобному противнику, Арсеналу из Лондона. Впрочем, со всеми остальными соперниками были исключительно победы. В том числе немцы выигрывали у действующего обладателя титула, ПСЖ - на выезде закончили 2:1, несмотря на удаление Диаса, сделавшего к перерыву дубль.

Юнион Сент-Жилуаз

Клуб не так уж и давно вернулся в высший дивизион страны. И сумели там сразу продемонстрировать свои амбиции. Но поначалу, за счет опыта, Брюгге в концовке все-таки обходил своего нового конкурента и брал титул. И только прошлой весной, наоборот, вышло обойти соперника и взять трофей впервые практически за целое столетие! Сейчас, к слову, эта пара снова возглавляют турнирную таблицу, оспаривая первое место.

Кроме того, бельгийцы впервые играют в основном раунде Лиги чемпионов - раньше проигрывали в квалификации, сейчас получили пропуск в осеннюю часть розыгрыша напрямую. Но, начав там с 3:1 в Эйндховене с опытным соседом, ПСВ, потом прибавили только выигрыш в Стамбуле с Галатасараем, при уже четырех поражениях. Фактически уже надежды выйти в плей-офф не осталось.

Статистика личных встреч

Юнион Сент-Жилуаз не так давно вернулся практически с футбольного небытия - не удивительно, что с флагманом соседней Германии он раньше не пересекался на поле.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.13 для Баварии и 23.00 для Юниона.

Букмекерские конторы ждут легкой победы хозяев при зрелищном футболе. Ждем тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,65).

21 января 2026 -
По теме:
Беллингем ответил на свист фанатов после разгрома Монако
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
