Бавария – Сент-Жилуаз – 2:0. Кейн: дубль и не забил пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Бавария из Германии обыграла Юнион Сент-Жилуаз из Бельгии со счетом 2:0.
Дубль оформил форвард мюнхенской команды Гарри Кейн, однако он не забил пенальти.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
7-й тур. 21 января
22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0
Голы: Гарри Кейн, 52, 55 (пен)
Незабитый пенальти: Гарри Кейн, 81
Удаление: Ким Мин Дже, 63 (Бавария)
Видео голов и обзор матча
События матча
