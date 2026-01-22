Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Бавария из Германии обыграла Юнион Сент-Жилуаз из Бельгии со счетом 2:0.

Дубль оформил форвард мюнхенской команды Гарри Кейн, однако он не забил пенальти.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января

22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0

Голы: Гарри Кейн, 52, 55 (пен)

Незабитый пенальти: Гарри Кейн, 81

Удаление: Ким Мин Дже, 63 (Бавария)

Видео голов и обзор матча