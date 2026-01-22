Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – Сент-Жилуаз – 2:0. Кейн: дубль и не забил пенальти. Видео голов
Лига Чемпионов
Бавария
21.01.2026 22:00 – FT 2 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
22 января 2026, 06:05 | Обновлено 22 января 2026, 06:20
28
0

Бавария – Сент-Жилуаз – 2:0. Кейн: дубль и не забил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Бавария – Сент-Жилуаз – 2:0. Кейн: дубль и не забил пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Бавария из Германии обыграла Юнион Сент-Жилуаз из Бельгии со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил форвард мюнхенской команды Гарри Кейн, однако он не забил пенальти.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января

22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0

Голы: Гарри Кейн, 52, 55 (пен)

Незабитый пенальти: Гарри Кейн, 81

Удаление: Ким Мин Дже, 63 (Бавария)

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
Ким Мин Джэ (Бавария) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Майкл Олисе.
Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор
Компани поделился впечатлениями после непростой победы Баварии в ЛЧ
Джеррард раскритиковал Слота после матча Лиги чемпионов
Бавария пенальти удаление (красная карточка) Гарри Кейн Лига чемпионов Юнион Сент-Жилуаз Ким Мин Джэ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
