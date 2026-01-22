Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо выступил с заявлением: есть ли в академии коррупция?
Украина. Премьер лига
Воспитанник Динамо выступил с заявлением: есть ли в академии коррупция?

Тарануха во время пребывания в киевском клубе не замечал такого

Воспитанник Динамо выступил с заявлением: есть ли в академии коррупция?
ФК Динамо. Ростислав Тарануха

Воспитанник «Динамо» Ростислав Тарануха рассказал, встречал ли он в киевском клубе коррупцию, на которую намекал Артем Кравец.

«Смотрите, мы говорим о немного разных временах. Мой выпуск из академии был до 2020 года. А Кравец работал недавно. Я не чувствовал никакой коррупции, когда был в «Динамо». Возможно, были какие-то закулисные игры – я этого не знаю. То, что я видел, – играли все ребята, которые заслуживали этого.

Есть такое, что бизнесмены и какие-то влиятельные люди хотят, чтобы их дети занимались в «Динамо». Возможно, они по футбольным качествам не дотягивают до уровня академии клуба и где-то какие-то моменты решаются в кабинетах. Я не буду ни отрицать, ни утверждать этого. Возможно, такое есть.

Я был тогда ребенком и, возможно, не замечал этого. Но если взять наш 1997 год, то все по футбольному выросли и достигли как минимум Премьер-лиги. Если взять ребят из других лет, то они также заиграли. Это результат определенной стратегии, развития и работы футболистов.

У нас и команда U-19 была мощной. Помню, что в Юношеской лиге УЕФА мы играли против «Челси», «Порту» и «Маккаби». Это были очень мощные команды, а мы вышли из группы. Это такие знаковые моменты.

Если Кравец дал такое интервью, то, возможно, что-то и было или у него накипело. Важно, чтобы руководство и менеджмент клуба смотрели в одном направлении. А если у каждого взгляды отличаются, то получится лебедь, рак и щука. Конечно, толку не будет. В наше время все смотрели в одном направлении и это принесло свои плоды.

Когда футболисты говорят, что «Динамо» – лучшая академия в Украине, то это так и было. Люди не врут. Я помню этот ментальный настрой победителя, который всегда был в академии, в U-19 и в U-21. Мы даже не думали ни о каком другом результате, а просто выходили и делали свое дело. Помню один сезон, когда полностью вся структура «Динамо» от академии и до первой команды стала чемпионом. Это же не совпадение. Таких совпадений не бывает».

Ростислав Тарануха Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Sashko57
Одна баба сказала. Ні про що.
Ответить
0
