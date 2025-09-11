КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

«Ну, что ж, учитывая сколько непонятной информации было по поводу моего «увольнения», я хочу расставить точки над «і»

Я шел работать в родной клуб не ради денег или признания, а только для того, чтобы изменить что-то и помочь моему родному клубу. Я знаю «Динамо» с 14 лет, знаю все и всех в этом клубе, понимал и понимаю, где и что нужно менять... С первого дня работы я искал возможности для обучения и нашел их.

Пройдя 10-месячную программу от ЕСА, я понял, что нашему футболу не только есть куда двигаться, но он даже на 10% не реализует свой потенциал. Многие вещи, которые для меня и во всем европейском футболе считаются уже давно всеми понятными и оставленными в прошлом, у нас в Украине процветают. Вы скажете: «Да у нас же так много футболистов, которых покупают за миллионы!». А дело в том, что они вырастают не благодаря, а вопреки всем факторам...

Приведу пример. Как только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел уехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что... С ним и его отцом даже нормально поговорить не были в состоянии. При том, что они хотели быть в «Динамо», но хотели понимать, куда движется клуб.

Таких примеров можно привести десятки, а то и сотни. Дело не в том, чтобы кого-то унизить или «нажать на больное», а в том, чтобы двигаться в правильном направлении. У нас очень много талантливых детей, очень-очень-очень-очень много, по сравнению с европейскими странами! Там детей выстраивают из под земли, чтобы найти все таланты.

Но так, как работают с нашими детьми, неудивительно, что мы в полной заднице... Яркий пример: Ребров в «Динамо». Привел тренера U-21, U-19 и главного тренера академии «Динамо».

Без лишних слов: Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Забарный, Волошин, Ванат, Бражко... Это стратегическое мышление и воспитание талантов! Посмотрим, что будет дальше... Талантов достаточно, людей, которые могут помочь развиваться – 0,00000001%, а к тому же их еще и хейтят!

Я могу говорить обо всех проблемах «Динамо» Киев часами или даже днями. Рассказать все в посте в инстаграме – невозможно. Я бы хотел «начистоту» поговорить с тем, кому я доверяю и могу все рассказать для футбольной аудитории. Потому что мое «увольнение» даже звучит смешно! Моя родная команда, за которую я болею всю свою жизнь, мои дети плачут, когда она проигрывает, должна измениться! То, что там происходит сейчас, это дорога в Марианскую впадину!!!!!

И напоследок. Меня не уволили, я просто не хочу работать для галочки, я хотел что-то изменить! А когда коррупция процветает и новые идеи никому не нужны, тогда и нет смысла тратить свой ресурс на всю эту х*ню.

P.S. Я очень сильно хотел привезти в «Динамо» Брайана Себальоса, это была полностью моя инициатива вместе с Женею Хачериди. Без подробностей (я их расскажу подробно, но не здесь), его хотели купить из США сейчас, в Премьер Лигу Англии за 5 миллионов евро, а мы его не выкупили за 1,25 миллиона долларов! И его не продали :) он попал в сборную сезона США, играя там полгода... Но нам он не нужен», – отметил Кравец.