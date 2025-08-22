Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Украина. Премьер лига
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Киевское Динамо проиграло первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26 – 1:3.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встретились Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Время начала матча было изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации анонимного Telegram-канала «Динамо Киев Inside», после поединка президент столичного клуба Игорь Суркис принял решение уволить своего советника – бывшего нападающего киевлян и национальной сборной Украины Артема Кравца.

Ранее Игорь Суркис также уволил из структуры Динамо Евгения Хачериди.

Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
«Можно книгу писать». Экс-полузащитник Динамо – об игре защиты «бело-синих»
Артем Кравец Евгений Хачериди Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: Telegram
COBA
Оце так радикальні зміни))))
Ответить
+9
SandroKing
Хто всрався - невістка!
Ответить
+6
Александр Бондарь
Епать нашли виноватого.А тренер и игроки непричем.Лобановский говорил что ему не нужны звезды.Нужна команда звезда.У СаШо называется команда говна.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
vh
Мабуть радив Суркісу нічого не робить, все і так круто працює роками 
Ответить
+4
Getman158
Це він сам йому порадив?
Ответить
+3
Diesel
Без коментарів...
Ответить
+1
Viktor Sabadash
ще один клоун! може, ти завгоспа дусі звільниш ще? 
Ответить
+1
AK.228
😂😂
Умник, ты как!?))
Ответить
-5
Xvalenok03
Еще не вылетели, а репрессии уже начались.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
