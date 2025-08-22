Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Киевское Динамо проиграло первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26 – 1:3.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встретились Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Время начала матча было изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации анонимного Telegram-канала «Динамо Киев Inside», после поединка президент столичного клуба Игорь Суркис принял решение уволить своего советника – бывшего нападающего киевлян и национальной сборной Украины Артема Кравца.

Ранее Игорь Суркис также уволил из структуры Динамо Евгения Хачериди.