Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба
Киевское Динамо проиграло первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26 – 1:3.
21 августа в сербском городе Бачка-Топола встретились Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Время начала матча было изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.
По информации анонимного Telegram-канала «Динамо Киев Inside», после поединка президент столичного клуба Игорь Суркис принял решение уволить своего советника – бывшего нападающего киевлян и национальной сборной Украины Артема Кравца.
Ранее Игорь Суркис также уволил из структуры Динамо Евгения Хачериди.
