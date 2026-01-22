Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
22 января 2026, 21:33 | Обновлено 22 января 2026, 21:50
Ингулец расторг контракт с воспитанником Динамо

Команду покинул Александр Жовтенко

Ингулец расторг контракт с воспитанником Динамо
ФК Ингулец. Александр Жовтенко

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Александр Жовтенко договорился о расторжении контракта с «Ингульцом», игроком которого он был с февраля прошлого года.

В осенней части нынешнего сезона воспитанник киевского «Динамо» провел 14 матчей в Первой лиге и 1 — в Кубке Украины. Ранее Жовтенко играл за ФСК «Мариуполь».

Ранее петровский клуб продал «Оболони» полузащитника Романа Волохатого. Помимо этого, был расторгнут контракт еще с одним хавбеком, Валерием Садом.

«Ингулец» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков в 18 матчах. В первом весеннем туре (базовый день — 21 марта) команда Василия Кобина сыграет дома с «Подольем».

Ранее сообщалось о том, что экс–игрок «Динамо» и «Карпат» продолжит карьеру в «Ингульце».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
