Самба ДИАЛЛО: «Могу сказать, что для меня многое изменилось»

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло рассказал о подготовке ко второй части сезона:

– Команда тренируется. На этот раз было первое занятие под проливным дождем. Каким оно было для тебя?

– Да, сейчас мы начали подготовку ко второй части сезона. Я считаю, что самое важное сейчас не погода, а сконцентрироваться и провести хорошие сборы, чтобы быть готовыми ко второй части сезона.

– Самба, с какими эмоциями ты вернулся в «Динамо» после аренды?

– Могу сказать, что для меня многое изменилось. Сейчас пришел тренер, с которым я работал раньше в юношеской команде. Он меня знает, и я его знаю. Поэтому я сейчас очень мотивирован. Как я уже говорил, самое главное хорошо провести сборы и выложиться на максимум, показать наши лучшие качества, чтобы как можно лучше подготовиться ко второй части сезона.

– Кто из игроков больше всего помогает тебе адаптироваться после возвращения?

– Я бы не сказал, что мне нужна новая адаптация, потому что я уже достаточно долго нахожусь в команде. Я работал раньше с Игорем Владимировичем, и поэтому сейчас самое главное просто прислушиваться к его советам и требованиям и делать то, что он просит.

– Насколько высока сейчас конкуренция на твоей позиции, и как ты к ней относишься?

– Да, не только на моей позиции, но и на всех позициях вы сейчас видите высокую конкуренцию. Поэтому мы здесь, чтобы выкладываться на полную, работать на максимум, показывать наши лучшие качества и помогать команде достигать результатов. Чемпионат длинный, поэтому я уверен, что у всех будет шанс показать себя.

– Разговаривал ли ты с главным тренером о своих перспективах в команде на вторую часть сезона?

– Да, мы разговаривали перед отпуском. Он мне сказал, чтобы я готовился во время отпуска, не бездельничал, потому что то, что мы работали раньше в юношеской команде, не означает, что я буду иметь место в основном составе сейчас. Все зависит только от меня. Я должен проявить себя как можно лучше на сборах, тяжело работать, и тогда, возможно, получу шанс.

– Как оцениваешь свою форму на этом этапе подготовки?

– Так случилось, что летом я много времени провел без игровой практики. Сейчас я чувствую, что начинаю возвращаться к своей хорошей форме.

– Ты с Алиу Тиаре смотрел финал Кубка африканских наций, в котором играла сборная Сенегала против Марокко. Как ты болел вообще? Казалось, что соседи не спали.

– Мы с Тиаре прошли почти все молодежные сборные, и те ребята, которые сейчас играют за национальную сборную, это наши друзья, мы их хорошо знаем. Мы хотели передать свое настроение, дополнительно поддержать их. Надеемся, что это также им помогло выиграть.

– Кто раньше дебютирует в составе национальной сборной?

– Не могу определиться, трудно сказать. Может, буду я, а, может, и Алиу. Возможно, вместе дебютируем. Но все в руках Бога, и все зависит только от нас, от того, как усердно мы будем работать, как мы будем себя показывать. А дальше пусть Бог нам поможет.

Ранее сообщалось о том, что Диалло получил травму на сборах.