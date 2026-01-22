Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
22.01.2026 17:15 – FT 2 : 2
Аль-Хазм
Саудовская Аравия
22 января 2026, 22:23 | Обновлено 22 января 2026, 23:26
Разгром от Аль-Хиляля. Бензема забил пенальти, но его Аль-Иттихад проиграл

Вечером 22 января сыграны три матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 22 января сыграны три матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

По итогам тура изменения получила турнирная таблица.

Французский форвард Карим Бензема забил гол с пенальти, но его Аль-Иттихад проиграл Аль-Кадисии (1:2), у которой дубль оформил Хулиан Киньонес.

Звездный клуб Аль-Хиляль разгромил команду Аль-Фейха (4:1) и упрочил лидерство в саудовской лиге.

Топ-7: Аль-Хиляль (44 очко), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 37), Аль-Кадисия (36), Аль-Таавун (35), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (26).

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 22 января 2025

Аль-Таавун – Аль-Хазем – 2:2

Голы: Рохер Мартинес, 23, 85 – Фабиу Мартинш, 49, Аль-Шаммари, 55

Аль-Кадисия – Аль-Иттихад – 2:1

Голы: Киньонес, 37, 59 – Бензема, 29 (пен)

Аль-Хиляль – Аль-Фейха – 4:1

Голы: Милинкович-Савич, 37, Москера, 45 (автогол), Канно, 61, Маркос Леонардо, 90 – Сакала, 14

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 16 14 2 0 44 - 15 25.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль 44
2 Аль-Наср Эр-Рияд 16 12 1 3 44 - 18 26.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд 37
3 Аль-Ахли Джидда 16 11 4 1 26 - 12 24.01.26 19:30 Неом - Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд 37
4 Аль-Кадaсиа 16 11 3 2 38 - 15 25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд 36
5 Аль-Таавун 16 11 2 3 35 - 19 26.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун 35
6 Аль-Иттихад 16 8 3 5 29 - 20 26.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун 27
7 Аль-Иттифак 16 7 5 4 25 - 25 24.01.26 17:20 Аль-Холуд - Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд 26
8 Аль-Халидж 16 7 3 6 37 - 27 24.01.26 15:25 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж 24
9 Неом 16 6 3 7 21 - 25 24.01.26 19:30 Неом - Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом 21
10 Аль-Фатех 16 6 3 7 22 - 29 25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 21
11 Аль-Хазм 16 4 5 7 17 - 29 26.01.26 17:20 Аль-Хазм - Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом 17
12 Аль-Холуд 16 5 0 11 24 - 30 24.01.26 17:20 Аль-Холуд - Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд 15
13 Аль-Фейха 16 3 5 8 14 - 31 25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд 14
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 16 2 6 8 14 - 25 24.01.26 15:25 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 12
15 Дамак 16 1 8 7 13 - 28 26.01.26 17:20 Аль-Хазм - Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль 11
16 Аль-Рияд 16 2 4 10 16 - 36 25.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд 10
17 Аль-Ахдуд 16 2 3 11 13 - 31 26.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд 9
18 Аль-Наджма 16 0 4 12 16 - 33 25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж 4
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун), асcист Анжело Фюльжини.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Yousef Al-Shammari (Аль-Хазм), асcист Фабиу Мартинш.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Мартинш (Аль-Хазм), асcист Saud Al-Rashid.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун), асcист Cristhoper Zambrano.
Армения – Украина – 2:1. Сенсационное поражение. Видео голов и обзор матча
Карпаты разгромили Реал Мурсию Б на тренировочных сборах в Испании
Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Карим Бензема пенальти Аль-Таавун Аль-Хазем Аль-Кадисия Аль-Фейха Аль-Иттихад Джидда Хулиан Киньонес Рохер Мартинес Сергей Милинкович-Савич Маркос Леонардо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
