Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 10:36 |
Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ

Виктор Грачев считает, что «бело-синим» не удастся попасть в итоговую тройку призеров

Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ
Динамо

Сейчас многие специалисты, отталкиваясь от промежуточных результатов в Премьер-лиге, предсказывают конечный расклад в чемпионате. В частности, авторитетный в прошлом нападающий Виктор Грачев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказал свое мнение по этому поводу.

– Думаю, ЛНЗ удастся весной составить конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за первое место, – сказал Грачев. – Впрочем, командный и индивидуальный класс «горняков» позволит им выиграть чемпионат. Вторым будет ЛНЗ. А бронзовые медали возьмет «Полесье».

«Динамо»? Есть еще и «Кривбасс». Впрочем, отыграть девять очков у ЛНЗ, а тем более, у «Шахтера» будет нереально. И у житомирян есть запас перед действующим чемпионом в четыре пункта. Сейчас сложно сказать, какой во второй части чемпионата предстанет команда Игоря Костюка. Чего-то среднего не будет. Либо киевляне пойдут вверх, либо будет то, что мы видели осенью.

Виктор Грачев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Werry
А почему списывают со счетов Величайших (харьковчан) ?? Они тоже ещё за титул планируют побороЦЦа !
Ответить
+1
Денис Брегін
не знаю хто такий грачов, але експерт він знатний: буде або це, або буде це. або щось інше буде
Ответить
0
Микола Унгурян
це вже який раз спірт.юа подає статтю з коментарем цього "експерта"? 
Навряд чи вже можна списуати ДК, там розрив всього 4 бали до 3 місця, враховуючи очну зустріч, то цілком можливо відіграти. 
і в принципі ДК навіть може і пролетіти повз медалі, але головне щоб зміни були в команді. 
Але, сумніваюся, що "ЛНЗ", "ПОліссю" та ншим кандидатам вистачить стабільності щоб посунути ДК за межі п'єедесталу
Ответить
0
vitaha33
КЕП - або Динамо відіграє відставання, або буде те що восени... Серйозно? А я думав буде третій варіант... Але залишимось з цими двома 🤣
Ответить
0
Розумниця
Кротам аби що пиз дануть, Динамо 3 місце займе 100%
Ответить
-2
