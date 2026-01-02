Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ

Сейчас многие специалисты, отталкиваясь от промежуточных результатов в Премьер-лиге, предсказывают конечный расклад в чемпионате. В частности, авторитетный в прошлом нападающий Виктор Грачев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказал свое мнение по этому поводу.

– Думаю, ЛНЗ удастся весной составить конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за первое место, – сказал Грачев. – Впрочем, командный и индивидуальный класс «горняков» позволит им выиграть чемпионат. Вторым будет ЛНЗ. А бронзовые медали возьмет «Полесье».

«Динамо»? Есть еще и «Кривбасс». Впрочем, отыграть девять очков у ЛНЗ, а тем более, у «Шахтера» будет нереально. И у житомирян есть запас перед действующим чемпионом в четыре пункта. Сейчас сложно сказать, какой во второй части чемпионата предстанет команда Игоря Костюка. Чего-то среднего не будет. Либо киевляне пойдут вверх, либо будет то, что мы видели осенью.