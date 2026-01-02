Без Динамо. Известный в прошлом нападающий спрогнозировал пьедестал УПЛ
Виктор Грачев считает, что «бело-синим» не удастся попасть в итоговую тройку призеров
Сейчас многие специалисты, отталкиваясь от промежуточных результатов в Премьер-лиге, предсказывают конечный расклад в чемпионате. В частности, авторитетный в прошлом нападающий Виктор Грачев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказал свое мнение по этому поводу.
– Думаю, ЛНЗ удастся весной составить конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за первое место, – сказал Грачев. – Впрочем, командный и индивидуальный класс «горняков» позволит им выиграть чемпионат. Вторым будет ЛНЗ. А бронзовые медали возьмет «Полесье».
«Динамо»? Есть еще и «Кривбасс». Впрочем, отыграть девять очков у ЛНЗ, а тем более, у «Шахтера» будет нереально. И у житомирян есть запас перед действующим чемпионом в четыре пункта. Сейчас сложно сказать, какой во второй части чемпионата предстанет команда Игоря Костюка. Чего-то среднего не будет. Либо киевляне пойдут вверх, либо будет то, что мы видели осенью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер Челси сделал неожиданный шаг после увольнения
Перестало биться сердце Паши Касанова
Навряд чи вже можна списуати ДК, там розрив всього 4 бали до 3 місця, враховуючи очну зустріч, то цілком можливо відіграти.
і в принципі ДК навіть може і пролетіти повз медалі, але головне щоб зміни були в команді.
Але, сумніваюся, що "ЛНЗ", "ПОліссю" та ншим кандидатам вистачить стабільності щоб посунути ДК за межі п'єедесталу