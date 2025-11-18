Стало известно, где Свитолина начнет сезон 2026 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, начнет сезон 2025 года на турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Об участии Элины сообщили в официальных социальных сетях соревнований. Турнир пройдет с 5 по 11 января, действующей чемпионкой является Клара Таусон.

Элина играла на кортах Окленда всего один раз – в 2024 она добралась до финала, одолев на своем пути Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боузкову и Ван Сию. В решающем поединке Элина в трех сетах уступила Коко Гауфф.

Свитолина завершила сезон 2025 год после финальной части Кубка Билли Джин Кинг, где вместе со сборной Украины добралась до 1/2 финала.