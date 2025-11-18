Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, где Свитолина начнет сезон 2026 года
WTA
18 ноября 2025, 17:41 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:44
201
0

Стало известно, где Свитолина начнет сезон 2026 года

Элина сыграет на турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия

18 ноября 2025, 17:41 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:44
201
0
Стало известно, где Свитолина начнет сезон 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, начнет сезон 2025 года на турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Об участии Элины сообщили в официальных социальных сетях соревнований. Турнир пройдет с 5 по 11 января, действующей чемпионкой является Клара Таусон.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Элина играла на кортах Окленда всего один раз – в 2024 она добралась до финала, одолев на своем пути Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боузкову и Ван Сию. В решающем поединке Элина в трех сетах уступила Коко Гауфф.

Свитолина завершила сезон 2025 год после финальной части Кубка Билли Джин Кинг, где вместе со сборной Украины добралась до 1/2 финала.

По теме:
Рейтинг WTA. Стародубцева, Соболева и Подрез улучшили позиции
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я всегда слежу за Свитолиной, Ястремской и Костюк»
Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
Элина Свитолина WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
Теннис | 17 ноября 2025, 16:08 0
Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025

Финальное обновление после завершения ATP Finals в Турине

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17.11.2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Другие виды | 18.11.2025, 11:45
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18.11.2025, 08:55
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
18.11.2025, 11:23 13
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем