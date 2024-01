Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США).

WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Коко Гофф (США) [1] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гофф в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.

Гофф успешно защитила трофей в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Коко 7 титулов за карьеру.

Свитолина на пути к финалу обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боузкову и Ван Сию.

Гофф выиграла пять встреч, оказавшись сильнее Клэр Лю, Бренды Фругвиртовой, Варвары Грачевой, Эммы Наварро и теперь Элины Свитолиной.

Интересно, что Свитолина стала единственной теннисисткой за 2 года на турнире в Окленде, которая сумела взять сет у Коко, тем самым прервав винстрик Гофф из 18 выигранных партий.

В Live-рейтинге WTA Свитолина находится на 23-й позиции, получив за соревнования в Новой Зеландии 163 очка.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ГОФФ – СВИТОЛИНА



Getty Images/Global Images Ukraine



🔙2️⃣🔙@CocoGauff holds off a spirited effort from Elina Svitolina 6-7(4), 6-3, 6-3 to claim a second straight Auckland title 🏆🏆#ASBClassic pic.twitter.com/3U8NloqnMQ