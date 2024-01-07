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  4. Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
WTA
07 января 2024, 08:50 | Обновлено 07 января 2024, 09:24
7402
28

Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде

Элина проиграла Коко в трех сетах, но показала достойную игру

07 января 2024, 08:50 | Обновлено 07 января 2024, 09:24
7402
28
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США).

WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Коко Гофф (США) [1] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гофф в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.

Гофф успешно защитила трофей в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Коко 7 титулов за карьеру.

Свитолина на пути к финалу обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боузкову и Ван Сию.

Гофф выиграла пять встреч, оказавшись сильнее Клэр Лю, Бренды Фругвиртовой, Варвары Грачевой, Эммы Наварро и теперь Элины Свитолиной.

Интересно, что Свитолина стала единственной теннисисткой за 2 года на турнире в Окленде, которая сумела взять сет у Коко, тем самым прервав винстрик Гофф из 18 выигранных партий.

В Live-рейтинге WTA Свитолина находится на 23-й позиции, получив за соревнования в Новой Зеландии 163 очка.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ГОФФ – СВИТОЛИНА


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine


Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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introvert
Ех, шкода. Все ж таки не дотиснула. Було враження, що матч ось-ось перейде під контроль Еліни, але Гофф все ж таки не дарма третя ракетка планети - зібралася і провела хороший фінальний відрізок.
Так чи інакше, браво, Еліна! Дякую за гарний старт сезону і чудовий теніс у твоєму виконанні!
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+16
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introvert
Хоча ні буки, ні дописувачі на цьому сайті не вірили в Еліну перед фіналом, як показала гра, шанси у неї були, і шанси дуже непогані. Гофф все ж таки не робот, їй дуже не подобається, коли суперниці роблять з нею те, що вона любить робити сама: повертають усі м`ячі глибоко під задню лінію, змушуючи видихатися і помилятися. Мабуть, вирішальним виявився фактор втоми і більшої кількості годин, зіграних Еліною на турнірі. Сітка в неї була на порядок складніша, ніж у Корі.
Був момент хвилювання, коли Еліна взяла МТО і почала розмотувати бандаж на нозі, але, на щастя, справа виявилася не в рецидиві травми, а в мозолях. Штука теж неприємна, але для продовження сезону не критична. Здоров`я нашій зіроньці і якнайкраще відновитися до АО.
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+12
Александр Ад
І все рівно Еліна молодець!Боролася до кінця не дивлячись нінащо.Цей турнір довів,що Еліна конкурентоздатна і може перемагати любих суперниць.Теперь відпочинок,відновлення,і вдалий виступ на АО!
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+9
Vlad Holl
Втома дала про себе знати . Дуже багато необов'язкових втрат. З погляду на Australia open бачу гарні перспективи і всі дані говорять про це. Дякуємо за виступ !
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+7
Sashamar
От чесно, приємна несподіванка. Незважаючи на програш. Бо маючи проблеми з ногою, після кількамісячної перерви у виступах протриматися дві з половиною години і взяти сет проти Гофф, яка тут просто розчавила всіх інших, це досягнення.
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+6
Умник
Браво Элина. Я горжусь, не знаю, считаю это подвиг.
Учитывая проблемы со здоровьем.
Понятно что у Коко лучше функционалка для финала была.
Мечтаю чтобы наша спортсменка выиграла шлем.
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+5
Leonidas B
Еліна грала в розумний теніс, але було забагато помилок, травма теж зіграла свою роль. Прогрес у Елі вражає, сподіваємося на вдалий виступ Австралії, там між матчами буде два дні на віднову.
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+5
Назар Пундяк Fin
щось експерта Матусевиса не видно..який спокійно ставив на 2:0 по сетах на користь Гофф, ... Може хату програв....
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
ptolemeus
Еліна готова до сезону. Просто топчик.
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+4
Галина Кулик
Еліні-за турнір-респект. Хороша гра з 4 ракеткою світу. Удачі на АО
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+3
Александр Ад
Та парочка тренерів Гауфф,таке враження,що "загризли "б Коку,якщо б вона програла...
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+1
Василий Гредюшкин
Гра    достойна  фіналу  Еліна  молодець   Приємно  здивувала  .  Тренер   класний     А  все  відбудося  як  я і прогнозував   на   почату   турніру Еліні  шліфувати   першу  подачу   .
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+1
Santk86
Самое обидное такую Гооф можно и нужно было обыгрывать, но провал во втором сете этого сделать не позволило, сил на третий сет ей уже не хватило.   
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0
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Santk86
Сегодня Элину подвела подача, не одного эйса, не стабильная первая подача, привела к такому результату, против топ теннисисток так подавать нельзя. 
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0
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kravets_2010
Молодь прогресує. 
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0
Kamon
Шанс был на Уимблдоне, но чешка не упустила свой шанс и выиграла свой шлем, у Вондрошовой как у Остапенко, Кенин, Возняцки, Радукану так и останется один шлем 
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-2
Kamon
Наверно так и не дождёмся выигрыша большого шлема, появляются молодые теннисистки, да и Рыбакину кто остановит 
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-3
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Олександр Радченко
Качество тенниса так себе прошу "экспертов "не путать борьбу с качеством. 
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-13
Олександр Радченко
Все подтверждает статистика у Свитолиной винерсов за три сета 21 ,а с Радуконо только в одном сете такое количество винерсов .Слабый финал показали теннисистки с обеих сторон . 
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-14
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