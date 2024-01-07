Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Элина проиграла Коко в трех сетах, но показала достойную игру
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США).
WTA 250 Окленд. Хард. Финал
Коко Гофф (США) [1] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гофф в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.
Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.
Гофф успешно защитила трофей в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Коко 7 титулов за карьеру.
Свитолина на пути к финалу обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боузкову и Ван Сию.
Гофф выиграла пять встреч, оказавшись сильнее Клэр Лю, Бренды Фругвиртовой, Варвары Грачевой, Эммы Наварро и теперь Элины Свитолиной.
Интересно, что Свитолина стала единственной теннисисткой за 2 года на турнире в Окленде, которая сумела взять сет у Коко, тем самым прервав винстрик Гофф из 18 выигранных партий.
В Live-рейтинге WTA Свитолина находится на 23-й позиции, получив за соревнования в Новой Зеландии 163 очка.
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ГОФФ – СВИТОЛИНА
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
🔙2️⃣🔙@CocoGauff holds off a spirited effort from Elina Svitolina 6-7(4), 6-3, 6-3 to claim a second straight Auckland title 🏆🏆#ASBClassic pic.twitter.com/3U8NloqnMQ— wta (@WTA) January 7, 2024
BACK TO BACK BABY 🏆#ASBClassic24 | @WTA pic.twitter.com/acXGr0SDLs— ASB Classic (@ASB_Classic) January 7, 2024
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Так чи інакше, браво, Еліна! Дякую за гарний старт сезону і чудовий теніс у твоєму виконанні!
Був момент хвилювання, коли Еліна взяла МТО і почала розмотувати бандаж на нозі, але, на щастя, справа виявилася не в рецидиві травми, а в мозолях. Штука теж неприємна, але для продовження сезону не критична. Здоров`я нашій зіроньці і якнайкраще відновитися до АО.
Учитывая проблемы со здоровьем.
Понятно что у Коко лучше функционалка для финала была.
Мечтаю чтобы наша спортсменка выиграла шлем.