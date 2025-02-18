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  4. Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе
ATP
18 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:20
504
1

Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе

Маттео в двух сетах одолел Новака в 1/16 финала соревнований АТР 500 в Катаре

18 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:20
504
1
Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 35) успешно стартовал на турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала итальянец в двух сетах переиграл именитого серба Новака Джоковича (АТР 7) за 1 час и 35 минут.

ATP 500 Доха. Хард. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7 (4:7), 2:6

Это была пятая встреча соперников. Маттео впервые в карьере одолел Ноле.

Следующим соперником Берреттини будет Таллон Грикспор (Нидерланды, ATP 51).

В сезоне 2025 года Маттео провел шестой матч и добыл вторую победу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Маттео Берреттини Новак Джокович ATP Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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ptolemeus
Схоже що Джокович уже усьо. Не віриться, що він ще може виграти якийсь трофей. 
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