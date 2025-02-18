Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе
Маттео в двух сетах одолел Новака в 1/16 финала соревнований АТР 500 в Катаре
Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 35) успешно стартовал на турнире АТР 500 в Дохе, Катар.
В 1/16 финала итальянец в двух сетах переиграл именитого серба Новака Джоковича (АТР 7) за 1 час и 35 минут.
ATP 500 Доха. Хард. 1/16 финала
Новак Джокович (Сербия) [3] – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7 (4:7), 2:6
Это была пятая встреча соперников. Маттео впервые в карьере одолел Ноле.
Следующим соперником Берреттини будет Таллон Грикспор (Нидерланды, ATP 51).
В сезоне 2025 года Маттео провел шестой матч и добыл вторую победу.
A Moment To Remember! 👏— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2025
Matteo Berrettini claims a first career win over Djokovic to adavnce in Doha#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/70uwAt3tBQ
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