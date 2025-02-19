«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу слухов о возможном снятии мадридского «Реала» с чемпионата. Функционер заявил, что это невозможно.

«Это обман – это невозможно, и они сами это знают. Существует спортивный закон, говорящий, что клубы в Испании должны играть в национальных соревнованиях в обязательном порядке. Это считается подтверждением стратегии, которой они придерживаются, поэтому в какую лигу они собираются идти?», – сказал Тебас.

«Реал» рассматривает переход в другой чемпионат. Среди вариантов рассматриваются Лига 1, Серия А и Бундеслига. Также «Реал» продолжает продвигать проект Суперлиги.

Ранее сообщалось, что суперзвезда «Реала» Джуд Беллингем может быть отстранен на 12 матчей.