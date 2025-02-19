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Испания
19 февраля 2025, 08:06 |
1308
3

«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала

Хавьер Тебас считает, что «Реал» не снимется с Ла Лиги

19 февраля 2025, 08:06 |
1308
3
«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу слухов о возможном снятии мадридского «Реала» с чемпионата. Функционер заявил, что это невозможно.

«Это обман – это невозможно, и они сами это знают. Существует спортивный закон, говорящий, что клубы в Испании должны играть в национальных соревнованиях в обязательном порядке. Это считается подтверждением стратегии, которой они придерживаются, поэтому в какую лигу они собираются идти?», – сказал Тебас.

«Реал» рассматривает переход в другой чемпионат. Среди вариантов рассматриваются Лига 1, Серия А и Бундеслига. Также «Реал» продолжает продвигать проект Суперлиги.

Ранее сообщалось, что суперзвезда «Реала» Джуд Беллингем может быть отстранен на 12 матчей.

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Хавьер Тебас Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу снятие с чемпионата Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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Комментарии 3
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Микола Унгурян
та це одразу зрозуміло що то неможливо, тоді полетить вся система національних асоціацій та чемпіонатів 
Хоча є прецеденти - той самий "Вадуц" грає в чемпіонаті Швейцарії, але ж зрозуміло що то мова про футбольних карликів, а щоб ТОП-клуб міг собі вільно гуляти лігами? а з логістикою вони не замахаються? 
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Юра Ганусяк
в упл буде нормально
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