«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
Хавьер Тебас считает, что «Реал» не снимется с Ла Лиги
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу слухов о возможном снятии мадридского «Реала» с чемпионата. Функционер заявил, что это невозможно.
«Это обман – это невозможно, и они сами это знают. Существует спортивный закон, говорящий, что клубы в Испании должны играть в национальных соревнованиях в обязательном порядке. Это считается подтверждением стратегии, которой они придерживаются, поэтому в какую лигу они собираются идти?», – сказал Тебас.
«Реал» рассматривает переход в другой чемпионат. Среди вариантов рассматриваются Лига 1, Серия А и Бундеслига. Также «Реал» продолжает продвигать проект Суперлиги.
Ранее сообщалось, что суперзвезда «Реала» Джуд Беллингем может быть отстранен на 12 матчей.
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