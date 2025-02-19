ПСЖ готовит трансфер звезды Реала. Это не Родриго и не Винисиус

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро 22-летнего футболиста. В Париже считают, что это суммы хватит для того, чтобы клубы начали переговоры.

В Мадриде в последнее время начали сомневаться в Эдуардо.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 19 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Холанд может покинуть «Ман Сити».