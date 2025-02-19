Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ готовит трансфер звезды Реала. Это не Родриго и не Винисиус
Испания
19 февраля 2025, 12:06 |
431
0

ПСЖ готовит трансфер звезды Реала. Это не Родриго и не Винисиус

Эдуардо Камавинга привлекает внимание парижского клуба

19 февраля 2025, 12:06 |
431
0
ПСЖ готовит трансфер звезды Реала. Это не Родриго и не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро 22-летнего футболиста. В Париже считают, что это суммы хватит для того, чтобы клубы начали переговоры.

В Мадриде в последнее время начали сомневаться в Эдуардо.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 19 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Холанд может покинуть «Ман Сити».

По теме:
Судебный спор между донецким Шахтером и украинским форвардом продолжается
«Для меня это шаг вперед». Экс-игрок Шахтера – о трансфере в Европу
Где смотреть онлайн суперматч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Эдуардо Камавинга трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Реал Мадрид ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Бокс | 18 февраля 2025, 14:31 0
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»

Британский промоутер уверен, что бой с Энтони принесет внушительную прибыль

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 6
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Футбол | 18.02.2025, 14:59
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18.02.2025, 14:12
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо
Футбол | 19.02.2025, 12:20
Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо
Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 31
Футбол
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 2
Футбол
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
17.02.2025, 12:05 13
Теннис
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
17.02.2025, 08:13 6
Бокс
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
17.02.2025, 08:44 6
Футбол
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем