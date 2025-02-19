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  4. Игорь СОЛДАТ: «Все работают с улыбкой и положительными эмоциями»
Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 12:08 |
61
0

Игорь СОЛДАТ: «Все работают с улыбкой и положительными эмоциями»

Защитник «Буковины» рассказал о ходе тренировочных сборов

19 февраля 2025, 12:08 |
61
0
Игорь СОЛДАТ: «Все работают с улыбкой и положительными эмоциями»
ФК Буковина. Игорь Солдат

«Буковина» на Закарпатье начала вторую часть зимних учебно-тренировочных сборов. Впечатлениями от тренировочного процесса поделился фланговый защитник «Буковины» Игорь Солдат.

– Игорь, состоялась вторая тренировка на закарпатском сборе. Расскажи, над чем вы работали на утреннем занятии и на чем акцентировал внимание тренерский штаб?

– У нас тренировки базируются на работе с мячом, которые направлены на отработку действий в атаке и обороне. Защитники в небольших группах работают над отбором, над перемещением, игроки атаки работают над атакующими действиями. Затем переходим в большие группы и тренируем наработки, над которыми велась работа в малых группах. Тренировки очень интересны. Уверен, что всем ребятам нравится тренировочный процесс, ведь все работают с улыбкой на лице и положительными эмоциями. Надеюсь, что эффективная работа на собрании принесет свои плоды в официальных матчах.

– Утренняя тренировка была достаточно продолжительной. Насколько трудно выдерживать те нагрузки, которые предлагает тренерский штаб?

– Я бы не сказал, что очень тяжело, ведь мы работаем с мячом и для нас это настоящая радость. Никто не жалуется на длительность тренировки. Сначала поработали в тренажерном зале, затем – на поле. Погода очень хорошая, хорошее поле. Есть все для того чтобы продуктивно тренироваться! Все только с позитивом относятся к таким тренировкам, даже если они достаточно продолжительны.

– Ты уже был на сборах по этой локации год назад, сейчас команда также работает на базе спорткомплекса «Камелот». Кардинально ли отличается подготовка этого года от прошлогодней?

– Конечно, кое-чем отличается, ведь у нас сменился тренерский штаб. Но если говорить об условиях, то они остались на столь же высоком уровне. Есть все, чтобы хорошо тренироваться, восстанавливаться и проживать. Единственный минус – это искусственное покрытие поля, но это не является для нас большой проблемой. Мы все занимаемся любимым делом и учитываем такие мелочи.

– Как ты себя чувствуешь сейчас? Насколько твое физическое состояние близко к оптимальному?

– Конечно, немного набрал форму, ведь мы еще до закарпатского этапа подготовки в течение двух недель усиленно занимались на черновицких сборах. Не могу сказать, что физическое состояние оптимально, оцениваю его где-то на процентов 70-75. Но сейчас будет много контрольных матчей. Очень важно играть в спаррингах, ведь в них можно почувствовать темп и ритм игры, а также набрать необходимую форму. Думаю, что уже после первого сбора в Закарпатье мы все выйдем на нужный уровень. Будем готовы где-нибудь на 90-95 процентов, а уже ближе к чемпионату – на все 100%.

– Вместе с командой работают сейчас двое новичков – Родион Плакса и Кирилл Прокопчук, а также группа футболистов из «Буковины» U-19. Насколько удалось настроить контакт с ними? Может быть, передаешь молодежи свой опыт?

– Плакса и Прокопчук – это уже футболисты с опытом, которые поиграли на хорошем уровне. Им точно не нужно многое подсказывать или что-то рассказывать. Они сразу влились в коллектив, хорошо себя чувствуют в работе с мячом и в общем тренировочном процессе и прекрасно понимают, что от них ожидает тренерский штаб. Для ребят из U-19 эти сборы – первые в их жизни с основной командой. Для них это бесценный опыт. Надеюсь, что они многое возьмут для себя, наберутся опыта и в дальнейшем будут стремительно прогрессировать, чтобы «стучать в дверь» первой команды.

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Буковина Черновцы Игорь Солдат учебно-тренировочные сборы Родион Плакса Кирилл Прокопчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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