Третья ракетка мира Гауфф вылетела из престижного турнира WTA 1000 в Дубае

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала американка в двух сетах сенсационно проиграла Маккартни Кесслер (США, WTA 53) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Маккартни Кесслер (США) – 4:6, 5:7

Это была первая встреча соперниц.

Кесслер 17 февраля впервые одолела соперницу из топ-20, выиграв у Аманды Анисимовой (WTA 18), а уже сегодня впервые закрыла теннисистку топ-5.

Следующей соперницей Коко будет победительница противостояния Эмма Радукану – Каролина Мухова.

Гауфф впервые с 2022 года проиграла три матча подряд. До Дубая она уступила Пауле Бадосе в четвертьфинале Aus Open и не справилась с Мартой Костюк на тысячнике в Дохе.

Simply Unstoppable 🛑



McCartney Kessler upsets the World No. 3 in straight sets after a commanding performance 6-4, 7-5!#DDFTennis pic.twitter.com/5Uglitdsuf