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  4. Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Испания
17 февраля 2025, 20:48 |
322
1

Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб

Винисиус стал владельцем контрольного пакета акций клуба «Алверка»

17 февраля 2025, 20:48 |
322
1
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор инвестировал в футбольный бизнес.

По информации испанского издания As.com, бразилец вместе со своими партнерами приобрел контрольный пакет акций португальского клуба «Алверка».

«Алверка» сейчас играет во втором по силе дивизионе Португалии. Клуб занимает в турнирной таблице второе место, что позволяет на прямую квалифицироваться в элитный португальский дивизион.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

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Дмитрий Олейник Источник: AS
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Saar
Купив? Йди тепер туди грати.
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