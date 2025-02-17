Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор инвестировал в футбольный бизнес.

По информации испанского издания As.com, бразилец вместе со своими партнерами приобрел контрольный пакет акций португальского клуба «Алверка».

«Алверка» сейчас играет во втором по силе дивизионе Португалии. Клуб занимает в турнирной таблице второе место, что позволяет на прямую квалифицироваться в элитный португальский дивизион.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.