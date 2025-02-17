Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт

Мадридский «Реал» летом 2025 года может остаться без звездного форварда.

По информации испанских СМИ, бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон. За 5 лет Винисиус может заработать один миллиард евро – это самый дорогой контракт в истории спорта. Также бразильцу предлагают стать лицом чемпионата мира 2034, который пройдет на полях Саудовской Аравии.

Сейчас Винисиус зарабатывает около 21 миллиона евро в год. Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».