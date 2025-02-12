«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити», где фанаты английского клуба обратились к бразильцу.

«Я увидел баннер от болельщиков «Ман Сити», и это мотивировало меня еще больше. Каждый раз, когда болельщики соперников что-то делают, это дает мне больше сил сыграть отличный матч», – сказал Винисиус.

Реал минимально обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, вырвав невероятную победу в концовке матча. Винисиусу в этом матче отличиться не удалось.

В этом сезоне 24-летний бразилец забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 29 матчах на клубном уровне.