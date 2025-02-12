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  4. «Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 07:59 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:01
592
1

«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити

Винисиус Жуниор заявил, что это его мотивировало

12 февраля 2025, 07:59 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:01
592
1
«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити», где фанаты английского клуба обратились к бразильцу.

«Я увидел баннер от болельщиков «Ман Сити», и это мотивировало меня еще больше. Каждый раз, когда болельщики соперников что-то делают, это дает мне больше сил сыграть отличный матч», – сказал Винисиус.

Реал минимально обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, вырвав невероятную победу в концовке матча. Винисиусу в этом матче отличиться не удалось.

В этом сезоне 24-летний бразилец забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 29 матчах на клубном уровне.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Saar
🤣🤣🤣 щоразу після цього ти ще більше ниєш!
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