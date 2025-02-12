«Я видел». Винисиус отреагировал на дерзкий баннер фанатов Ман Сити
Винисиус Жуниор заявил, что это его мотивировало
Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити», где фанаты английского клуба обратились к бразильцу.
«Я увидел баннер от болельщиков «Ман Сити», и это мотивировало меня еще больше. Каждый раз, когда болельщики соперников что-то делают, это дает мне больше сил сыграть отличный матч», – сказал Винисиус.
Реал минимально обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, вырвав невероятную победу в концовке матча. Винисиусу в этом матче отличиться не удалось.
В этом сезоне 24-летний бразилец забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 29 матчах на клубном уровне.
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