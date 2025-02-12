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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 00:40 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:50
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0

Итоги игрового дня ЛЧ. Реал выиграл супертриллер, победы ПСЖ, Юве, Боруссии

12 февраля состоятся еще четыре матча стадии 1/16 финала Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 00:40 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:50
30
0
Итоги игрового дня ЛЧ. Реал выиграл супертриллер, победы ПСЖ, Юве, Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В еврокубках стартовала стадия плей-офф на выбывание. 11 и 12 февраля проходят первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А на стадии 1/16 финала играют команды, занявшие места с 9-го по 24-е. Зрители увидели топ-противостояние уже в первом раунде плей-офф.

Вечером 11 февраля мадридский Реал выиграл на выезде суперматч против Манчестер Сити (3:2). Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галактикос.

В этот же вечер ПСЖ переиграл Брест (3:0), Боруссия Д разгромила Спортинг (3:0), Ювентус вырвала победу у ПСВ (2:1).

12 февраля португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Монако. Также запланированы поединки: Брюгге – Аталанта, Селтик – Бавария, Фейеноорд – Милан.

Ответные матчи пройдут 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют противостояния, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала, первые матчи

⚽️ 11 февраля

  • 19:45. Брест (Франция) – ПСЖ (Франция) – 0:3
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
  • 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3
  • 22:00. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1

⚽️ 12 февраля

  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия)
  • 22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия)
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия)
  • 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия)

📊 Инфографика

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Ювентус Милан Монако Брюгге Селтик Бенфика Боруссия Дортмунд Аталанта Брест (Франция) Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ Лига чемпионов статистические расклады Манчестер Сити - Реал Брест - ПСЖ Спортинг - Боруссия Д Ювентус - ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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