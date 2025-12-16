ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА
Приз получила испанская футболистка Айтана Бонмати из Барселоны
Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.
Определены лучшие в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskas Award.
Айтана Бонмати (Испания, Барселона) – лучшая футболистка 2025 года.
Топ-3 номинанток: Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал), Алексия Путельяс (Испания, Барселона).
Номинанты на лучшего игрока среди женщин
- Сэнди Балтимор (Франция, Челси)
- Натали Бьорн (Швеция, Челси)
- Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
- Люси Бронз (Англия, Челси)
- Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал)
- Темва Чавинга (Малави, Канзас-Сити Каррент)
- Диани Кадидиату (Франция, Лион)
- Мелши Дюмонре (Гаити, Лион)
- Патриция Гихарро (Испания, Барселона)
- Линдси Хипс (США, Олимпик Лион)
- Лорен Джеймс (Англия, Челси)
- Хлоя Келли (Англия, Манчестер Сити / Арсенал)
- Эва Пайор (Польша, Барселона)
- Клаудия Пина (Испания, Барселона)
- Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
- Алессия Руссо (Англия, Арсенал)
- Лиа Уильямсон (Англия, Арсенал)
First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
