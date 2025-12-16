ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
16 декабря 2025, 20:14 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:22
Приз получила испанская футболистка Айтана Бонмати из Барселоны

FIFA. Айтана Бонмати (справа)

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определены лучшие в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskas Award.

Айтана Бонмати (Испания, Барселона) – лучшая футболистка 2025 года.

Топ-3 номинанток: Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал), Алексия Путельяс (Испания, Барселона).

Номинанты на лучшего игрока среди женщин

  • Сэнди Балтимор (Франция, Челси)
  • Натали Бьорн (Швеция, Челси)
  • Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
  • Люси Бронз (Англия, Челси)
  • Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал)
  • Темва Чавинга (Малави, Канзас-Сити Каррент)
  • Диани Кадидиату (Франция, Лион)
  • Мелши Дюмонре (Гаити, Лион)
  • Патриция Гихарро (Испания, Барселона)
  • Линдси Хипс (США, Олимпик Лион)
  • Лорен Джеймс (Англия, Челси)
  • Хлоя Келли (Англия, Манчестер Сити / Арсенал)
  • Эва Пайор (Польша, Барселона)
  • Клаудия Пина (Испания, Барселона)
  • Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
  • Алессия Руссо (Англия, Арсенал)
  • Лиа Уильямсон (Англия, Арсенал)

ФИФА лучший игрок награды ФИФА Айтана Бонмати Барселона фото
