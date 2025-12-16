В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин.

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определены лучшие в следующих номинациях среди мужчин и женщин: лучший игрок, вратарь, тренер, награда за лучший гол.

Символическая сборная 2025 года среди мужчин

Символическая сборная 2025 года среди женщин