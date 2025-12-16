Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
Другие новости
16 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:04
265
0

В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин

В Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград

16 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:04
265
0
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
FIFA

В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин.

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определены лучшие в следующих номинациях среди мужчин и женщин: лучший игрок, вратарь, тренер, награда за лучший гол.

Символическая сборная 2025 года среди мужчин

Символическая сборная 2025 года среди женщин

По теме:
ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
символическая сборная награды ФИФА выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
Футбол | 16 декабря 2025, 19:46 0
Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности

Президент поздравил команду с победой в последнем матче года в УПЛ

Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Футбол | 16 декабря 2025, 13:49 6
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине

Через нашу Премьер-лигу прошло немало хороших легионеров, которым покорялись большие вершины

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16.12.2025, 08:18
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16.12.2025, 07:02
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем