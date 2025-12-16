Другие новости16 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:04
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
В Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин.
Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.
Определены лучшие в следующих номинациях среди мужчин и женщин: лучший игрок, вратарь, тренер, награда за лучший гол.
Символическая сборная 2025 года среди мужчин
Символическая сборная 2025 года среди женщин
