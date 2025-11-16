Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины

Александр Караваев рассказал, что вернул бы Андрея Ярмоленко

Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Караваев рассказал, кого бы он вернул в сборную Украины. Караваев выделил своего партнера по «Динамо» вингера Андрея Ярмоленко.

– Кого бы ты вернул в сборную Украины?

– Андрея Ярмоленко.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

Ранее защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в расположение сборной Украины после перерыва.

По теме:
ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Динамо Киев сборная Украины по футболу Александр Караваев Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко
mig3131
Який Ярмоленко. Буде те що в Динамо.,
Циганков на сьогодні  кращий! 
Ответить
+1
TradyT
Давай ще Коноплянку і Ротаня з Кучером повернемо, а ще краще Шевченко і Реброва
Ответить
-4
