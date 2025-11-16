Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины

Футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Караваев рассказал, кого бы он вернул в сборную Украины. Караваев выделил своего партнера по «Динамо» вингера Андрея Ярмоленко.

– Кого бы ты вернул в сборную Украины?

– Андрея Ярмоленко.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

Ранее защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в расположение сборной Украины после перерыва.