Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Александр Караваев рассказал, что вернул бы Андрея Ярмоленко
Футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Караваев рассказал, кого бы он вернул в сборную Украины. Караваев выделил своего партнера по «Динамо» вингера Андрея Ярмоленко.
– Кого бы ты вернул в сборную Украины?
– Андрея Ярмоленко.
Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.
Ранее защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в расположение сборной Украины после перерыва.
