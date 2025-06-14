Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда

По информации The Athletic, возможная продажа украинского защитника Ильи Забарного может стать рекордной в истории клуба.

Руководство хочет получить за игрока более 70 миллионов евро, тогда как рекордным трансфером в истории была продажа форварда Доменика Соланке в Тоттенхэм за 65 миллионов евро.

В случае продажи Забарного за сумму, превышающую 60 миллионов евро, Борнмут установит новый клубный рекорд по доходам за одно трансферное окно.

Ранее Борнмут уже продал Дина Хейсена в Реал за 50 миллионов евро, в также вместе с Забарным может продать Милоша Керкеза в Ливерпуль.

Все эти три трансфера могут принести значительно больше 100 миллионов евро, а Борнмут станет лишь 9 клубом в истории АПЛ, кто за одно трансферное окно заработал на продаже 100+ миллионов.

При этом ранее сообщалось, что менеджмент не хочет продавать всех лидеров сразу, чтобы сохранить костяк команды на новый сезон.

Известно, что есть интерес не только к названным защитникам, но и к вингеру Антуану Семеньо.