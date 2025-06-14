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  4. Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда
Англия
14 июня 2025, 17:46 | Обновлено 14 июня 2025, 18:07
887
7

Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда

Известно, что на украинца нацелен ПСЖ

14 июня 2025, 17:46 | Обновлено 14 июня 2025, 18:07
887
7
Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По информации The Athletic, возможная продажа украинского защитника Ильи Забарного может стать рекордной в истории клуба.

Руководство хочет получить за игрока более 70 миллионов евро, тогда как рекордным трансфером в истории была продажа форварда Доменика Соланке в Тоттенхэм за 65 миллионов евро.

В случае продажи Забарного за сумму, превышающую 60 миллионов евро, Борнмут установит новый клубный рекорд по доходам за одно трансферное окно.

Ранее Борнмут уже продал Дина Хейсена в Реал за 50 миллионов евро, в также вместе с Забарным может продать Милоша Керкеза в Ливерпуль.

Все эти три трансфера могут принести значительно больше 100 миллионов евро, а Борнмут станет лишь 9 клубом в истории АПЛ, кто за одно трансферное окно заработал на продаже 100+ миллионов.

При этом ранее сообщалось, что менеджмент не хочет продавать всех лидеров сразу, чтобы сохранить костяк команды на новый сезон.

Известно, что есть интерес не только к названным защитникам, но и к вингеру Антуану Семеньо.

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Антуан Семеньо Борнмут Илья Забарный Милош Керкез трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 7
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LexХХХ
Продали Хейсена, теперь если ещё и Забарного продадут, оставшись без основных цз.. что ждёт Борнмут в следующем сезоне?
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OKs100
Думаю, продадут за 85-90 миллионов евро. Все таки топ 5 мира защитник, еще и 22 года ему. Если заходят, потом через 4-5 лет продадут за 100+ миллионов. А ещё странно, почему Забарный еще 2 года назад не стал капитаном сборной, все таки самый сильный игрок сборной, и с очень большим количеством матчей за сборную.
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