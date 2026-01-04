Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере

«Галатасарай» планирует усилиться украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Галатасарай» активно работает над усилением состава и ищет надежное решение на позиции левого защитника.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб начал переговоры с украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко. 24-летний футболист имеет значительный опыт выступлений за «Динамо», клуб АПЛ и сборную Украины

Контракт Миколенко с английским клубом действует до лета 2026 года. В этом сезоне на счету Виталия 16 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.

Галатасарай Эвертон трансферы Виталий Миколенко трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник
Demid Romanchik
Four years of Myko...На официальном ресурсе Эвертона..Уже как три дня.
Контракт до 2030 
Хватит уже писать бред 
