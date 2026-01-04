Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере

«Галатасарай» активно работает над усилением состава и ищет надежное решение на позиции левого защитника.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб начал переговоры с украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко. 24-летний футболист имеет значительный опыт выступлений за «Динамо», клуб АПЛ и сборную Украины

Контракт Миколенко с английским клубом действует до лета 2026 года. В этом сезоне на счету Виталия 16 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.