Турция04 января 2026, 07:00 |
328
1
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
«Галатасарай» планирует усилиться украинцем
04 января 2026, 07:00 |
328
«Галатасарай» активно работает над усилением состава и ищет надежное решение на позиции левого защитника.
По информации турецких СМИ, стамбульский клуб начал переговоры с украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко. 24-летний футболист имеет значительный опыт выступлений за «Динамо», клуб АПЛ и сборную Украины
Контракт Миколенко с английским клубом действует до лета 2026 года. В этом сезоне на счету Виталия 16 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.
