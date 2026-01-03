Полесье продолжает вести переговоры с лучшим бомбардиром сборной Украины

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский подтвердил информацию, которая ранее появлялась в прессе. Украинский клуб продолжает вести переговоры с вингером Алексеем Гуцуляком о продолжении сотрудничества.

– Не могу не спросить вас о контракте Алексея Гуцуляка. Много разной информации о переговорах по этому поводу. Какой статус в этой истории сейчас?

– Алексей Гуцуляк – это не единственный игрок, с которым контракт подходит к концу летом следующего года. Это обычная практика любого клуба: есть игроки, в которых контракт на грани завершения и ведутся переговоры о пролонгации соглашения.

Так же и с Алексеем разговаривает как руководство спортивного департамента, так и непосредственно президент клуба Геннадий Буткевич, поскольку Гуцуляк является одним из самых статусных игроков нашего клуба, – рассказал Загурский.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 19 матчей за житомирский клуб, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. В активе лучшего бомбардира сборной Украины 2025 года – пять забитых мячей в футболке «сине-желтых».