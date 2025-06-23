ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины получил ужасную травму

Бывший игрок сборной Украины Владислав Кочергин получил страшную травму.

Клуб, за который играет украинец, «Ракув» официально заявил, что игрок получил разрыв крестообразных связок колена.

«Владислав Кочергин получил травму на тренировке в воскресенье. Детальное обследование показало, что у игрока разрыв крестообразных связок колена и травмированный мениск.

Кочергин будет прооперирован, его ждет реабилитация, которая продлится от 9 до 12 месяцев», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось о том, что украинский легионер стал вице-чемпионом в Европе.