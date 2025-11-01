Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец остался без тренера. Состоялась отставка легенды
Италия
01 ноября 2025, 11:55 |
625
2

Патрик Виейра больше не является главным тренером Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Итальянский «Дженоа» официально объявил об увольнении французского главного тренера первой команды клуба Патрика Виейра.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Роберто Мургити, которому будет помогать бывший игрок и капитан «грифонов» Доменико Кришито.

Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Патрик Виейра возглавил «Дженоа» в ноябре 2024 года. За это время он провел 37 матчей во главе команды, одержав 10 побед, 12 ничьих и потерпев 15 поражений.

В этом сезоне «Дженоа» идет на последнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 3 очка в 9 турах.

Серия A Дженоа Патрик Виейра чемпионат Италии по футболу отставка Руслан Малиновский Доменико Кришито
Дмитрий Вус Источник: ФК Дженоа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Багаж Джилардино закончился, а построить свою команду Виейра не смог
Ответить
0
Mark4854590
Старт сезону команда провалила. Тож керівництво і зробило висновки
Ответить
0
