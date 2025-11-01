ОФИЦИАЛЬНО. Украинец остался без тренера. Состоялась отставка легенды
Патрик Виейра больше не является главным тренером Дженоа
Итальянский «Дженоа» официально объявил об увольнении французского главного тренера первой команды клуба Патрика Виейра.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Роберто Мургити, которому будет помогать бывший игрок и капитан «грифонов» Доменико Кришито.
Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Патрик Виейра возглавил «Дженоа» в ноябре 2024 года. За это время он провел 37 матчей во главе команды, одержав 10 побед, 12 ничьих и потерпев 15 поражений.
В этом сезоне «Дженоа» идет на последнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 3 очка в 9 турах.
📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025
La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge
