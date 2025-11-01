ОФИЦИАЛЬНО. Украинец остался без тренера. Состоялась отставка легенды

Итальянский «Дженоа» официально объявил об увольнении французского главного тренера первой команды клуба Патрика Виейра.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Роберто Мургити, которому будет помогать бывший игрок и капитан «грифонов» Доменико Кришито.

Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Патрик Виейра возглавил «Дженоа» в ноябре 2024 года. За это время он провел 37 матчей во главе команды, одержав 10 побед, 12 ничьих и потерпев 15 поражений.

В этом сезоне «Дженоа» идет на последнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 3 очка в 9 турах.