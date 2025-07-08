ОФИЦИАЛЬНО. Сын Анчелотти впервые возглавил клуб и покинул сборную Бразилии

35-летний итальянский коуч Давиде Анчелотти – сын именитого специалиста Карло Анчелотти – стал главным тренером бразильской команды Ботафого.

Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до конца 2026 года.

Вместе с Давиде прибудут также два его помощника: испанец Луис Тевенет и британец Эндрю Манган. Помимо них к команде присоединится итальянский тренер по физподготовке Лука Герра.

Ботафого пока что не выбрал дату, когда состоится пресс-конференция Анчелотти-младшего, на которой он и будет представлен футболистам.

Давиде входил в тренерский штаб сборной Бразилии, но после назначение в Ботафого в селесао объявили, что итальянец покинул свою должность. Наставником бразильцев является Карло.

Давиде Анчелотти впервые в карьере стал главным тренером. Ранее он работал только ассистентом (в Баварии, Наполи, Эвертоне и Реале).

Ботафого выступил на клубном чемпионате мира 2025, где добрался до 1/8 финала и уступил Палмейрасу. В таблице чемпионата Бразилии Ботафого занимает восьмое место с 18 очками. На КЧМ коучем одинокой звезды был Ренато Пайва, который покинул свой пост после вылета с мундиаля.

ФК Ботафого

ФК Ботафого

ФК Ботафого

ФК Ботафого