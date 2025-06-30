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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 12:33 | Обновлено 30 июня 2025, 12:47
338
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб уволил тренера после вылета из КЧМ

Ренато Пайва покинул пост коуча «Ботафого»

30 июня 2025, 12:33 | Обновлено 30 июня 2025, 12:47
338
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб уволил тренера после вылета из КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Пайва

Бразильский клуб «Ботафого» официально объявил об увольнении главного тренера команды Ренато Пайва.

Специалист покинул пост коуча команды на следующий день после поражения в 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (0:1).

Португальский специалист возглавил коллектив зимой 2025 года. Под руководством Ренато «Ботафого» отыграл 23 матча, в которых оформил 12 побед, 3 ничьи и проиграл 8 раз.

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Ботафого клубный чемпионат мира по футболу отставка Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Ботафого
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