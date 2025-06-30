ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб уволил тренера после вылета из КЧМ
Ренато Пайва покинул пост коуча «Ботафого»
Бразильский клуб «Ботафого» официально объявил об увольнении главного тренера команды Ренато Пайва.
Специалист покинул пост коуча команды на следующий день после поражения в 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (0:1).
Португальский специалист возглавил коллектив зимой 2025 года. Под руководством Ренато «Ботафого» отыграл 23 матча, в которых оформил 12 побед, 3 ничьи и проиграл 8 раз.
O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo (29). O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória… pic.twitter.com/LMNYw6Opiz— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 30, 2025
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