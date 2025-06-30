ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб уволил тренера после вылета из КЧМ

Бразильский клуб «Ботафого» официально объявил об увольнении главного тренера команды Ренато Пайва.

Специалист покинул пост коуча команды на следующий день после поражения в 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (0:1).

Португальский специалист возглавил коллектив зимой 2025 года. Под руководством Ренато «Ботафого» отыграл 23 матча, в которых оформил 12 побед, 3 ничьи и проиграл 8 раз.