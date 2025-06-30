Фламенго вылетел из КЧМ-2025, но установил рекорд страны

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бавария победила Фламенго со счетом 4:2.

Фламенго, хоть и проиграл, но установил национальное достижение: стал самым результативным бразильским клубом в истории клубных чемпионатов мира/межконтинентального кубка:

20 – Фламенго

18 – Сантос

9 – Сан-Паулу

8 – Васко да Гама

8 – Коринтианс

8 – Палмейрас

7 – Интернасьонал

6 – Флуминенсе

4 – Атлетико Минейру

3 – Ботафогу

3 – Гремио

0 – Крузейро

Интересным достижением также отличился игрок команды.

Жоржиньо забил гол с пенальти. В его активе уже 19 реализованных одиннадцатиметровых ударов со своих последних 20 на клубном уровне.

Также игрок Фламенго стал лишь вторым итальянским футболистом, забившим гол на клубном чемпионате мира за иностранную команду: