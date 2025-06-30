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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 08:44 | Обновлено 30 июня 2025, 09:06
418
0

Фламенго вылетел из КЧМ-2025, но установил рекорд страны

Жоржиньо также вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира

30 июня 2025, 08:44 | Обновлено 30 июня 2025, 09:06
418
0
Фламенго вылетел из КЧМ-2025, но установил рекорд страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Фламенго

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бавария победила Фламенго со счетом 4:2.

Фламенго, хоть и проиграл, но установил национальное достижение: стал самым результативным бразильским клубом в истории клубных чемпионатов мира/межконтинентального кубка:

  • 20 – Фламенго
  • 18 – Сантос
  • 9 – Сан-Паулу
  • 8 – Васко да Гама
  • 8 – Коринтианс
  • 8 – Палмейрас
  • 7 – Интернасьонал
  • 6 – Флуминенсе
  • 4 – Атлетико Минейру
  • 3 – Ботафогу
  • 3 – Гремио
  • 0 – Крузейро

Интересным достижением также отличился игрок команды.

Жоржиньо забил гол с пенальти. В его активе уже 19 реализованных одиннадцатиметровых ударов со своих последних 20 на клубном уровне.

Также игрок Фламенго стал лишь вторым итальянским футболистом, забившим гол на клубном чемпионате мира за иностранную команду:

  • 2014: Якопо Ла Рокка (Вестерн Сидней)
  • 2025: Жоржиньо (Фламенго)
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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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