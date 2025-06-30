Он сделал дубль. Назван лучший игрок матча Баварии против Фламенго

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 мюнхенская Бавария обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.

Гарри Кейн оформил дубль и был назван лучшим игроком матча клубного ЧМ-2025. Знаменитый бомбардир получил приз от ФИФА.

Немецкая Бавария вышла в четвертьфинал КЧМ, где сыграет против французского клуба ПСЖ.

Клубный чемпионат мира 2025

1/8 финала, 29 июня 2025. Майами (США)

Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Жерсон, 33, Жоржинью, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41

Назван лучший игрок матча Баварии против Фламенго