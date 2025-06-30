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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 03:23 | Обновлено 30 июня 2025, 03:39
19
0

Он сделал дубль. Назван лучший игрок матча Баварии против Фламенго

Гарри Кейн забил два мяча в ворота бразильской команды в 1/8 финала КЧМ

30 июня 2025, 03:23 | Обновлено 30 июня 2025, 03:39
19
0
Он сделал дубль. Назван лучший игрок матча Баварии против Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 мюнхенская Бавария обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.

Гарри Кейн оформил дубль и был назван лучшим игроком матча клубного ЧМ-2025. Знаменитый бомбардир получил приз от ФИФА.

Немецкая Бавария вышла в четвертьфинал КЧМ, где сыграет против французского клуба ПСЖ.

Клубный чемпионат мира 2025

1/8 финала, 29 июня 2025. Майами (США)

Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Жерсон, 33, Жоржинью, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41

Назван лучший игрок матча Баварии против Фламенго

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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу Гарри Кейн лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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