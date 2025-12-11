Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Лига Европы
Утрехт
11.12.2025 19:45 – FT 1 : 2
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:45
940
0

Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом

Поединок шестого тура Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу английской команды

11 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:45
940
0
Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 11 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Утрехт» и английский «Ноттингем». Гости одолели соперника со счетом 2:1.

Соперники не сумели отличиться в первом тайме, однако все изменилось во второй половине игры – французский нападающий Калимуэндо огорчил вратаря нидерландского клуба.

«Утрехт» сумел восстановить паритет на 73-й минуте, когда защитник Майк ван дер Хорн удачно сыграл в штрафной после навеса со штрафного. Точку в этом противостоянии поставил бразильский нападающий Игор Жезус, который в конце игры вырвал победу для «лесников».

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся на поле после того, как пропустил девять игр из-за травмы – он вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут.

Хозяева набрали один балл и ухудшили свое положение в борьбе за плей-офф. В следующем туре «Утрехт» сыграет на домашней арене против бельгийского «Генка».

«Ноттингем» имеет в своем активе 11 пунктов, следующим соперником английской команды в Лиге Европы станет португальская «Брага» (22 января 2026 года).

Лига Европы, 6-й тур. 11 декабря

Утрехт (Нидерланды) Ноттингем (Англия) 1:2

Голы: ван дер Хорн, 73 – Калимуэндо, 52, Жезус, 88

Фотогалерея:

По теме:
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках составляет уже 18 матчей
Первый блок матчей Лиги Европы. Зинченко сыграл победный матч за Ноттингем
Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы Утрехт Ноттингем Форест Александр Зинченко Арно Калимуэндо Игор Жезус
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11 декабря 2025, 15:31 1
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»

Михаил Федунов попрощался с житомирским клубом

Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11 декабря 2025, 07:54 7
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»

Макгиган – об идее Александра драться с Уайлдером

Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 11.12.2025, 17:00
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ВИДЕО. Феерия на поле. Украинский вундеркинд помог Барсе разгромить Интер
Футбол | 11.12.2025, 21:58
ВИДЕО. Феерия на поле. Украинский вундеркинд помог Барсе разгромить Интер
ВИДЕО. Феерия на поле. Украинский вундеркинд помог Барсе разгромить Интер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 97
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 12
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем