Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Поединок шестого тура Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу английской команды
В четверг, 11 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Утрехт» и английский «Ноттингем». Гости одолели соперника со счетом 2:1.
Соперники не сумели отличиться в первом тайме, однако все изменилось во второй половине игры – французский нападающий Калимуэндо огорчил вратаря нидерландского клуба.
«Утрехт» сумел восстановить паритет на 73-й минуте, когда защитник Майк ван дер Хорн удачно сыграл в штрафной после навеса со штрафного. Точку в этом противостоянии поставил бразильский нападающий Игор Жезус, который в конце игры вырвал победу для «лесников».
Защитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся на поле после того, как пропустил девять игр из-за травмы – он вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут.
Хозяева набрали один балл и ухудшили свое положение в борьбе за плей-офф. В следующем туре «Утрехт» сыграет на домашней арене против бельгийского «Генка».
«Ноттингем» имеет в своем активе 11 пунктов, следующим соперником английской команды в Лиге Европы станет португальская «Брага» (22 января 2026 года).
Лига Европы, 6-й тур. 11 декабря
Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем (Англия) – 1:2
Голы: ван дер Хорн, 73 – Калимуэндо, 52, Жезус, 88
