В четверг, 11 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги Европы между «Утрехтом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Утрехт

Не слишком уверенный сезон проводит нидерландская команда. За 15 туров Эредивизе «Утрехту» удалось набрать лишь 22 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера уже немалое – 18 очков.

В Лиге Европы коллектив отстает. После 5 раундов турнира на счету команды только 1 балл, что позволяет занимать 32-ю строчку общей таблицы соревнований. От места в топ-24, которое позволяет сыграть в плей-офф, нидерландцы отстают на 5 очков.

Ноттингем Форест

Начало сезона оказалось для «лесников» чрезвычайно нестабильным, однако сейчас под руководством Шона Дайча клуб немного возвращается в форму. За 15 игр Премьер-лиги «Ноттингем» набрал 15 очков, позволяющих ему находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета «Форест» оторвался только на 2 балла. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 5 туров Лиги Европы англичанам удалось набрать 8 зачетных пунктов – такие результаты позволяют клубу находиться на 16 месте общей таблицы соревнований. Однако от топ-8 команду отделяет всего 2 очка.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Утрехт» не проиграл ни в одном из 6 предыдущих домашних поединков. На счету команды 3 ничьи и 3 победы.

За 15 поединков Премьер-лиги «Ноттингем» забил всего 14 голов – 2-й худший результат среди всех команд.

Ни в одном из последних 6 поединков «Утрехт» не сохранил ворота сухими. Безвыигрышная серия клуба во всех турнирах длится уже 4 игры.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ноттингема» с коэффициентом 1.7.