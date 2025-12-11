Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Лига Европы УЕФА 2025/26

6-й тур, 11 декабря 2025

19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)

19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)

19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)

19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)

19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)

22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)

22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)

22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)

22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)

22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)

22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)

22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

