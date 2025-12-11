Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА
Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
Лига Европы УЕФА 2025/26
6-й тур, 11 декабря 2025
- 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)
- 19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)
- 19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)
- 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)
- 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)
- 19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)
- 22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)
- 22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)
- 22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)
- 22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)
- 22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)
- 22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)
19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)
19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)
19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)
19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)
19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)
19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)
19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)
22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)
22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)
22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)
22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)
22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)
22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)
22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков
Вечером 11 декабря пройдут 18 поединков 5-го тура Лиги конференций