Лига Европы
Бранн
11.12.2025 22:00
Фенербахче
Лига Европы
Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА

Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 11 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Лига Европы УЕФА 2025/26

6-й тур, 11 декабря 2025

  • 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)
  • 19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)
  • 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)
  • 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)
  • 22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)
  • 22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)
  • 22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)
  • 22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)
  • 22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)
  • 22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)

19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)

19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)

19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)

19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)

22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)

22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)

22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)

22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)

22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)

22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)

22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)

Лига Европы смотреть онлайн Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту
